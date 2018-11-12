PTT memur alımı ne zaman 2019 PTT memur alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişi kamuda personel olmak istiyor. Peki PTT memur personel alımı şartları nedir? PTT kendi bünyesinde 55 bin kadro açıldığını duyurdu. Gözler şimdi PTT personel alımının ne zaman yapılacağına çevrildi. PTT memur alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. PTT tarafından henüz açıklanan bir takvim ya da tarih bulunmuyor. Ancak. PTT’nin 55 bin personel alımını 5 yıl içerisinde kademeli olarak yapması bekleniyor. Fakat alımların ne kadar süre ile yayımlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT 23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı "Posta Hizmetleri Kanunu" ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" adı ile yeniden yapılandırılmıştır. İşte merak edilen PTT memur alımı ayrıntıları star.com.tr'de...

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

HANGİ KADROLARA ALIMLAR YAPILACAK?

Kesin olmamakla birlikte bir önceki 5 bin kişilik alımda alım yapılan pozisyonlara göre alımların yapılacağı tahmin ediliyor. 5 bin kişilik alımların pozisyon dağılımları şöyle olmuştu;

Uzman Yardımcısı 250 kişi

Mimar 20 kişi

Mühendis 200 kişi

Avukat 82 kişi

Gişe ve büro memuru 2625

Tekniker 250 kişi

Postacı 1623 kişi

PTT MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT memur alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. PTT tarafından henüz açıklanan bir takvim ya da tarih bulunmuyor. Ancak. PTT’nin 55 bin personel alımını 5 yıl içerisinde kademeli olarak yapması bekleniyor. Fakat alımların ne kadar süre ile yayımlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

PTT'NİN ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

PTT'nin şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem almaktadır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

PTT ŞUBELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT'nin şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlamaktadır

PTT'NİN ŞUBELERİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT'nin çalışma saatleri kış aylarında il ve ilçenin durumuna göre farklılık gösterebilir.

PTT TARİHÇESİ NE ZAMAN KURULDU?

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.

1843 yılında telgrafın bulunmasıyla müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır.

23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam etmiştir.

1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır.

29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

01.11.2011 tarih, 28102 (Mükerrer) sayılı ve KHK/655 karar sayısı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlığımız teşkilat yapısı değişmiş olup Bakanlığımız "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" olarak hizmetlerine devam etmektedir.

23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı "Posta Hizmetleri Kanunu" ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" adı ile yeniden yapılandırılmıştır.