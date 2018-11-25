PTT personel alımı ne zaman 2018 2019 PTT bin 100 personel memur başvuru şartları nedir? Binlerce memur olmak isteyene müjde! Vatandaşlar internetten PTT personel memur alımı şartlarını araştırmaya başladı. PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alımı için sınav açtı. Güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon kadrosu için ortaokul mezunu olma şartının arandığı kadrolara başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak. Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak. İşte merak edilen 2018 PTT en az ortaokul mezunu 1100 personel alımı detayları başvuru şartları ve tarihi star.com.tr’de…

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT'nin zırlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alana duyurular bölümü ya da Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılması öngörülüyor. İlan hakkında gelişme yaşandığı takdirde detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

İLAN DETAYLARI

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak. Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.

2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak. Zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

BAŞVURULAR 15 ARALIK'TA SONA ERECEK

Zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

PPT PAL nedir?

Haziran ayında kurulan PTT PAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak. Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

PTT PAL personel alım şartları neler?

PTT, bin 100 personel alımı için zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

PTT PAL personel alımı başvuruları ne zaman?

Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTT PAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.

PTT PAL personeli iş tanımı nedir?

-Taşımış olduğu kıymetlerin gizliliğine önem vermek ve üçüncü şahıslar ile paylaşmamak. Görev esnasında, görevle ilgili olmayan kişilerle konuşmamak.

-Araç rotası, araçta görevli personel bilgileri ve aracın sistemleri ile zırh yapısı konusunda üçüncü kişilere hiçbir surette paylaşmamak.

-Araç içerisinde sigara içmemek, şahsi cep telefonu ile görüşmemek ve sosyal paylaşım sitelerinde görev mahremiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunmamak.

-Bağlı bulunduğu yöneticisinin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, kıymet transferlerini güvenlikli alanlar içerisinde gerçekleştirmek.

-Üzerine zimmetli ve kullanımında bulunan zırhlı aracın ve diğer tüm zimmetli malzemeyi özenli olarak kullanmak, aktif olarak çalışır durumda olmalarını sağlamak.

-Nakit transferler sırasında kıymetlerin araç kasasında taşınmasından güvenlik görevlisi ile birlikte sorumludur.

-Rotası üzerinde bulunan müşteri noktalarına ait nakitlerin kapalı ve mühürlü olarak teslim almak ve teslim etmek. Taşımasını yapmış olduğu tüm kıymetlerin kayıtlarını ilgili form ve el terminali veya akıllı telefon ile kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

-Firmamızın belirlemiş olduğu kılık kıyafet kurallarına harfiyen riayet etmek/uymak.

-Sahada firmamızı temsil ediyor olması ve güvenliği nedeni ile trafikte kurallara riayet ederek, operasyon sürecini yürütmek.

-Müşteri noktalarında ve araç dışında dikkati elden bırakmamak, müşteri noktalarında nezaket kuralları içerisinde davranmak, konuşma ve hitap tarzına dikkat etmek.

-Trafikte veya görev esnasında şüpheli durumla karşılaştığında araçtan çıkmadan güvenlik görevlisini ve bağlı bulunduğu yöneticisini ve güvenlik kontrol merkezini bilgilendirmek.

-Yöneticisi tarafından verilen rota dışına çıkmamak, verilen görevi belirlenen süreler içerisinde ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamak.

-Görev öncesi tüm ekipmanların (el terminali veya akıllı telefon, anahtarlar, demirbaş malzemeleri) tam olduğunu kontrol etmek, eksik malzeme ve ekipman ile göreve çıkmamak.

-Güvenlik görevlisi ile birlikte müşterek muhafaza kuralları çerçevesinde kıymet çanta veya torbalarının NM/Müşteri noktalarından teslim alma-teslim etme, araç kasasında muhafazasını ve transferini sağlamakta sorumludur.

-Nakit transferleri sırasında araç kapılarının tahsilat/teslimat veya ATM noktaları haricinde araç kapılarını kesinlikle açmamak.

-Bankalar, Şubeler/Nakit Merkezi arasındaki para ve kıymetli evrak naklini zamanında, mühürlü olarak, dikkatli ve güvenli bir şekilde transferini gerçekleştirmek.