Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? (Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ne zaman?)

Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman? sorusu ile birlikte Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi ve yeni alımlar ile ilgili başvuru işlemi şartları internet üzerinden araştırmaya başlandı. uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına alım başvuru süreci devam ediyor. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiliş tarihi de belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı içinde uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına 25 bin personel alımı yapacak. Kura ile yapılacak personel alımında ilk başvurular alınmaya başladı. Başlayan başvurular 25 Şubat tarihine kadar alınacak.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı içinde uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına 25 bin personel alımı yapacak. Kura ile yapılacak personel alımında ilk başvurular alınmaya başladı. Başlayan başvurular 25 Şubat tarihine kadar alınacak.





BAKAN KOCA 'DAN AÇIKLAMA



Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 bin personel alımında ilk atamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı.



28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak."



Başvurular 25 Şubat 'a kadar alınacak ve alınan başvuurlarla 1480 kişinin ataması kura ile yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde; Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.



Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,



Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir

Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular "https://pbs.saglik.gov.tr/" web adresi aracılığı ile yapılacaktır.

25 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 2019 yılında yapılacak 25 bin personel alımında ilk atamalar için tarih belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 480 sağlık personelinin atamasına yönelik tarih verdi. Kura çekimi sonucu çeşitli branşlarda personel alımının ataması gerçekleşecek.

25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, ilk atamaların tarihi hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.' dedi.

Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."