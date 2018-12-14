TCDD memur alımı 170 TCDD Devlet demiryolları memur alımı başvuru şartları nelerdir

TCDD memur alımı ne zaman 170 TCDD Devlet demiryolları memur alımı başvuru şartları nelerdir? Kamuda memur olmak isteyenler TCDD 170 memur alımı detaylarını araştırıyor. Peki TCDD memur alımı başvuruları başladı mı? Kimler TCDD memur alımına başvurabilir? Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Tercihte bulunacak adayların Ek’te yer alan KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir. İşte TCDD memur alımı son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

DEVLET DEMİRYOLLARI 170 MEMUR ALIMI YAPIYOR!

KPSS 2018/2 Merkezi Atama Tercih Kılavuzu detaylarına göre TCDD bünyesine Vagon Teknisyeni, Kondoktör, Tekniker, Avukat, Mühendis, Memur alımı yapılacak.

Başvurularda ise lise ile önlisans ve lisans mezunu adayların başvuruları alınacak.

KPSS 2018/2 TERCİHLERİ BAŞLADI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarıyla milyonlarca adayın merakla beklediği tercih süreci başlamış bulunmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, adayların tercih sürecinin başlatıldığı ve tercihlerde gösterilebilecek kadrolar ve bu kadroların detayları da kamuoyuna aktarıldı. ÖSYM yaptığı duyuruda 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında adayların tercih işlemlerinde seçebileceği kadroları, kadroların kodlarını ve nitelik kodlarını, kadroların özel koşullarını ve diğer detaylarını aktardı. KPSS 2018/2 tercihlerini merakla ve heyecanla bekleyen adaylar için, kamuda memuriyetin önemli bir adımı olan KPSS tercih süreci başlamış oldu.

KPSS tercihlerinin alınmasıyla beraber, adaylar puanları doğrultusunda sıralamaya alınacaklar ve tercih sırası da göz önünde bulundurularak atama işlemleri gerçekleştirilecek. Bu bağlamda adayların son adımı güvenlik tahkikatını olumlu şekilde sonuçlandırmak olarak karşımıza çıkacak. Kamuya yapılacak memur alımları için güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlandırılması gerekiyor. Bu sürecin de başarıyla atlatılmasının ardından, adaylar ilgili tercihleri doğrultusunda kadrolara atanacaklar ve yerleştirme işlemleri için evraklarını teslim edecekler.

TERCİH KADROLARI ARASINDA TCDD 170 MEMUR ALIMI YER ALIYOR

Çok sayıda memur alımı yapan kurumun yanı sıra TCDD bünyesine de memur alımı gerçekleştirilmektedir. Adaylar TCDD memur alımı için başvurularını tercihleri üzerinden yapabilirler. İlgili memur alım sürecinde lise düzeyinden 94, önlisans düzeyinden 47 ve lisans düzeyinden 29 kişilik kadroya alımlar gerçekleştirilecektir. Tercih süreci boyunca eğitim düzeylerine göre adaylar tercihlerini bu kadrolara yönelik olarak yapabilirler.