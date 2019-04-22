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10 Numara 22 Nisan sonuçları açıklandı mı? 10 Numara sonuçları sorgulama ekranı!

10 Numara 22 Nisan sonuçları açıklandı mı? 10 Numara 22 Nisan sonuçları şans oyunu severler için büyük merak konusu… Her hafta talihlilerine kazandıran 10 Numarada büyük heyecan yaşanıyor. 22 Nisan tarihli 10 Numara sonuçları için adaylar nefeslerini tuttu. 10 Numara Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliyor. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. 10 Numara sonuçları sorgulama ekranını takip etmek isteyen vatandaşlar 22 Nisan sonuçlarını iple çekiyor. Peki, “10 Numara 22 Nisan sonuçları ne zaman açıklanacak?” İşte detaylar…

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10 Numara 22 Nisan sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 10 Numara çekilişinde heyecan dorukta… 22 Nisan 10 Numara sonucu merakla bekleniyor. Şans oyunu severlerin en çok oynadığı oyunların başında 10 Numara geliyor. 10 Numara sonuçları sorgulama ekranı ilgili vatandaşlar için araştırılıyor.On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. 10 Numara 22 Nisan sonuçlarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 10 Numara sonuçları sorgulama ekranı…

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 22 NİSAN

On Numara çekilişi düzenli olarak saat 21.15'te başlamaktadır ve kazanan numaralar belirlenmektedir. Çekiliş en geç 21.45'te sona ermekte ve sonuçlar vatandaşlara duyurulmaktadır.

Sonuçların belli olması ile birlikte 22 Nisan On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin

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