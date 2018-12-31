2019 Milli Piyango çekilişi TRT 1 canlı izle Milli Piyango son dakika yılbaşı özel sonuçları için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO’DA HEM SAAT HEM DE İKRAMİYE DÜZENİ DEĞİŞTİ

Çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

EN BÜYÜĞÜ 70 MİLYON EN KÜÇÜĞÜ 70 LİRA...

Milli Piyango’nun değişen çekiliş saatinin yanında farklı değişiklikler de meydana geldi. Bu yıl yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı.

TRT YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Misafirim Var

07:30 İmparatoriçe Ki

08:35 Yeşil Deniz

10:40 1'de Bugün

10:50 Ege'nin Hamsisi

13:30 Pelin Çift İle İyi Fikir

15:35 1'de Bugün

15:45 Aileler Yarışıyor

17:45 İmparatoriçe Ki

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ege'nin Hamsisi

23:00 Aileler Yarışıyor Yılbaşı Özel

01:10 1 Nostalji

02:55 Ege'nin Hamsisi

05:05 Aileler Yarışıyor

06:35-

TRT1'deki ‘Aileler Yarışıyor'da ise iki ekran ailesi karşı karşıya: ‘Elimi Bırakma'dan Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey ve ‘Kalk Gidelim'den Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık. Şarkılar Alişan ve Merve Özbey'den. Ödüller ise Mehmetçik Vakfı'na gidecek.

MİLLİ PİYANGO CANLI YAYINI NEREDEN OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu sene de TRT 1'de yayınlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 18.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 23.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 23.45'te yapılması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.