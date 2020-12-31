31 Aralık 2020 Perşembe 18:30 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:30

Milli Piyango MPİ 2021 çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılbaşı ikramiyesinin hayaliyle bilet satın alan milyonlarca vatandaş, Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet no sorgulama sayfasına akın etti. MPİ yetkililerinin ve noterin huzurunda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi. Yarım bilet ikramiyesi 50 milyon lira, Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ise 25 Milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango MPİ 2021 çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet no sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirler.

Milli Piyango 2021 sonuçları açıklandı. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar gözlerini Milli Piyango sonuçlarına çevirdiler. 2020 yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL olan büyük ikramiye 2021 yılbaşı çekilişinde ise 100 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2021 sonuçları ve sıralı tam liste MPİ sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor. Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgula motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçlarını kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Yılbaşı için bilet alanlar, Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta olduğunu merak ediyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2020 gecesi saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştiriliyor.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hızlı bir şekilde biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.

MİLLİ PİYANGO 2021 BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR NASIL KONTROL EDİLİR?

Bilet sorgulama ekranında yer alan tüm liste butonuna tıklayarak amorti kazanan numaralar kolayca görülebilecektir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli Piyango 2021 amorti ne kadar?