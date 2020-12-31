31 Aralık 2020 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:46

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda? sorularının cevapları bilet satın alanlar tarafından merak ediliyor. 100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra birçok ikramiye dağıtımı yapılacak. Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL olarak belirlendi. İşte çekilişin yapılacağı saat ve kanal.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi heyecanı Milli Piyango TV, Kanal D'de yaşanacak.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

31 Aralık 2020 günü gerçekleştirilecek olan 2021 yılbaşı özel çekilişi gün boyu Milli Piyango TV’den canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranlarından da canlı izlenebilecek. Bugün saat 14:30’da başlayacak çekiliş gün boyu devam edecek.

Saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. 23:00’ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları gece saatlerinde açıklanacak.

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MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 Milyon lira olarak belirlendi. Yarım bilet ikramiyesi 50 milyon lira, Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ise 25 Milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango 2021 amorti ne kadar?