Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi saat kaçta? MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiye tutarı, 200 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye rakamlarının açıklanacağı saat ve yayın bilgisi, bilet alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak? MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişiyle ilgili merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Oyun severler, 31 Aralık saat 16.30'a kadar yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00'de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?



2023 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tarih ve saat bilgisi belli oldu.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek.

200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.00'te canlı yayınlanacak.

Sonuçlar Milli Piyango Online web sitesinde Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31.12.2022 gecesi Milli Piyango Online'da (www.millipiyangoonline.com) açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sonuçları, çekiliş tamamlanır tamamlanmaz sitemizde yer alacak.

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