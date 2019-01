Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Ocak sıralı tam liste (MPİ çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı)

Milli Piyango sonuçları için 29 Ocak çekilişi bugün yapılacak. Her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinin bugünki sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer "MPİ çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı" linki üzerinden biletinizi sorgulatabilirsiniz. Aynı zamanda 29 Ocak Salı günü Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



29 Ocak tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango'da biletinizi yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.

Bilet sorgulama işlemleri ise çekilişlerin tamamlanmasının ve numaraların sisteme girilmesinin ardından yapılabiliyor. Buna göre MPİ bilet sorgulama işlemlerinin ortalama saat 19:00-19:30 arası yapılması bekleniyor.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango 29 Ocak 2019 çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfasına gitmek ve kazanan numaralar hangileri olduğunu görmek için haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 29 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Milli Piyango'da biletinizi yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA BÜYÜK İKRAMİYELER NELER?



Çekiliş sonuçlarına göre 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olacak.



Elektronik bilet satışları öğlen saatlerinde sona ererken klasik Milli Piyango biletlerinin satışı bir süre daha devam edecek.

MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?



Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor. El ile kontrol edildiğinde biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

BİR ÖNCEKİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 19 OCAK 2019



Milli Piyango 19 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu.



MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ



4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

431211



400000 TL ikramiye kazanan numaralar

816823



40000 TL ikramiye kazanan numaralar

699987 935361 949919



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

002679 090128 183240 261355 367579 443319

546988 711212 719094 840886



5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002962 081359 094385 254003 612825 650912

784438 846761 878644 942673



1000 TL ikramiye kazanan numaralar

007499 014316 015310 017815 029414 033289

035902 048563 050971 053560 056068 061501

063728 064906 070014 081065 097010 101425

105305 106565 113338 119060 126305 155741

168161 179961 180544 183175 183576 184215

189529 193977 200372 205715 207911 231095

232174 236017 238905 239367 246914 249633

266098 281573 281698 297363 308411 316416

316598 317045 329647 340312 362813 374694

389579 392915 398050 417283 436641 437585

450304 455593 456828 456929 460204 465446

467710 473819 482105 492195 494704 496369

500897 503263 509216 520335 529964 533848

539314 545059 548852 550410 555784 559647

563192 578226 585216 586122 586435 593454

596563 596865 599467 600693 602883 608058

626623 642861 656896 675640 681746 689138

690873 728283 730597 736678 743680 746771

749761 759031 777652 782642 797817 799611

806052 814322 835268 838623 841211 844417

850502 852635 857963 861178 861457 865456

878322 879894 887689 904462 907631 908087

908605 913754 930254 939246 941450 942496

945453 946737 947824 950860 953396 965831

967304 972886 977629 986682 990169 998378

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01096 01211 03467 05932 06557 07635

08830 16330 19162 19958 21188 24065

24326 25816 25976 28191 31936 35992

36651 39134 42080 42282 42996 43398

45267 45536 46136 46832 52019 54824

56700 58052 58574 60543 63244 67973

68356 76106 81675 86512 86717 87575

89730 92388 92507 93660 96324 96833

99593 99911



Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0096 0735 1157 2470 2814 3150

3590 3665 4204 4218 4879 5726

5912 6388 7471 7859 8413 8963

8983 9075



Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

068 245 312 328 336 341

400 404 543 695 751 814



Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

03 05 20 37 65 75

79 92



Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

0 7



4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

031211 131211 231211 331211 401211 411211

421211 430211 431011 431111 431201 431210

431212 431213 431214 431215 431216 431217

431218 431219 431221 431231 431241 431251

431261 431271 431281 431291 431311 431411

431511 431611 431711 431811 431911 432211

433211 434211 435211 436211 437211 438211

439211 441211 451211 461211 471211 481211

491211 531211 631211 731211 831211 931211

PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.



Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.





MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİNDE EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.



Milli Piyango çekilişinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile de büyük ikramiye kazanabilirsiniz.



Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşında düzenlenen "Özel çekiliş", son 10 yılda 40 kişiyi zengin etti. Çekilişlerde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.



MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?



0 : 4



1 : 8



2 : 10



3 : 17



4 : 4



5 : 7



6 : 4



7 : 9



8 : 8



9 : 6



Rakamlar dengeli dağılsaydı, her rakam ortalama 7.7 defa çıkardı. En çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır. Rakamların çıktığı çekiliş sayıları da birbirinden oldukça farklı görünüyor.