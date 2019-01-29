Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Ocak sıralı tam liste (MPİ çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı)
Milli Piyango sonuçları için 29 Ocak çekilişi bugün yapılacak. Her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinin bugünki sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer 'MPİ çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı' linki üzerinden biletinizi sorgulatabilirsiniz. Aynı zamanda 29 Ocak Salı günü Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango sonuçları için 29 Ocak çekilişi bugün yapılacak. Her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinin bugünki sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer "MPİ çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı" linki üzerinden biletinizi sorgulatabilirsiniz. Aynı zamanda 29 Ocak Salı günü Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesine bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
29 Ocak tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango'da biletinizi yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.
Bilet sorgulama işlemleri ise çekilişlerin tamamlanmasının ve numaraların sisteme girilmesinin ardından yapılabiliyor. Buna göre MPİ bilet sorgulama işlemlerinin ortalama saat 19:00-19:30 arası yapılması bekleniyor.
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango 29 Ocak 2019 çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfasına gitmek ve kazanan numaralar hangileri olduğunu görmek için haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 29 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango'da biletinizi yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA BÜYÜK İKRAMİYELER NELER?
Çekiliş sonuçlarına göre 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olacak.
Elektronik bilet satışları öğlen saatlerinde sona ererken klasik Milli Piyango biletlerinin satışı bir süre daha devam edecek.
MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor. El ile kontrol edildiğinde biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
BİR ÖNCEKİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 19 OCAK 2019
Milli Piyango 19 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu.
MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
431211
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
816823
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
699987 935361 949919
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
002679 090128 183240 261355 367579 443319
546988 711212 719094 840886
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
002962 081359 094385 254003 612825 650912
784438 846761 878644 942673
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
007499 014316 015310 017815 029414 033289
035902 048563 050971 053560 056068 061501
063728 064906 070014 081065 097010 101425
105305 106565 113338 119060 126305 155741
168161 179961 180544 183175 183576 184215
189529 193977 200372 205715 207911 231095
232174 236017 238905 239367 246914 249633
266098 281573 281698 297363 308411 316416
316598 317045 329647 340312 362813 374694
389579 392915 398050 417283 436641 437585
450304 455593 456828 456929 460204 465446
467710 473819 482105 492195 494704 496369
500897 503263 509216 520335 529964 533848
539314 545059 548852 550410 555784 559647
563192 578226 585216 586122 586435 593454
596563 596865 599467 600693 602883 608058
626623 642861 656896 675640 681746 689138
690873 728283 730597 736678 743680 746771
749761 759031 777652 782642 797817 799611
806052 814322 835268 838623 841211 844417
850502 852635 857963 861178 861457 865456
878322 879894 887689 904462 907631 908087
908605 913754 930254 939246 941450 942496
945453 946737 947824 950860 953396 965831
967304 972886 977629 986682 990169 998378
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini bulacak mı?Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini bulacak mı?
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01096 01211 03467 05932 06557 07635
08830 16330 19162 19958 21188 24065
24326 25816 25976 28191 31936 35992
36651 39134 42080 42282 42996 43398
45267 45536 46136 46832 52019 54824
56700 58052 58574 60543 63244 67973
68356 76106 81675 86512 86717 87575
89730 92388 92507 93660 96324 96833
99593 99911
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0096 0735 1157 2470 2814 3150
3590 3665 4204 4218 4879 5726
5912 6388 7471 7859 8413 8963
8983 9075
Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
068 245 312 328 336 341
400 404 543 695 751 814
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
03 05 20 37 65 75
79 92
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
0 7
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
031211 131211 231211 331211 401211 411211
421211 430211 431011 431111 431201 431210
431212 431213 431214 431215 431216 431217
431218 431219 431221 431231 431241 431251
431261 431271 431281 431291 431311 431411
431511 431611 431711 431811 431911 432211
433211 434211 435211 436211 437211 438211
439211 441211 451211 461211 471211 481211
491211 531211 631211 731211 831211 931211
PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİNDE EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.
Milli Piyango çekilişinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile de büyük ikramiye kazanabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşında düzenlenen "Özel çekiliş", son 10 yılda 40 kişiyi zengin etti. Çekilişlerde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6
Rakamlar dengeli dağılsaydı, her rakam ortalama 7.7 defa çıkardı. En çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır. Rakamların çıktığı çekiliş sayıları da birbirinden oldukça farklı görünüyor.
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