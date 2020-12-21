Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2020

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:54

Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar? sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet almak isteyenler Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2020 ne kadar olduğunu merak ediyor. Heyecanla beklenen Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2020 belli oldu. Koronavirüs nedeniyle bu yıl satışlar hem bayilerden hem de online olarak yapılıyor. 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 Milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ise 25 Milyon lira olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Tam bilet fiyatı: 100 TL

Milli Piyango Yarım bilet fiyatı: 50 TL

Milli Piyango Çeyrek bilet fiyatı: 25 TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.