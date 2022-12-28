Milli Piyango çeyrek bilet ne kadar veriyor 2023? Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar?

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi açıklandı. Her sene milyonlarca kişinin zengin olma hayaliyle satın aldığı biletler için gişelerde uzun kuyruklar oluştu. Aralık ayının son günlerinde bilet satın almak isteyenler Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 200 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Peki Milli Piyango çeyrek bilet ne kadar veriyor 2023? İşte 2023 yılbaşı için belirlenen Milli Piyango tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet ikramiyesi

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

Heyecanla beklenen Yılbaşına sayılı günler kala Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu.

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 200 Milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ise 50 Milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi tutturan çeyrek biletin sahibine ödenecek tutar 50 milyon TL olacak.

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. Milli Piyango İdaresi, tam bilet fiyatını ise 200 TL olarak duyurdu. Milli Piyango İdaresi, yarım biletleri ise 100 TL'den satışa çıkardı. 2023 yılbaşı için yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinde çeyrek biletin fiyatı ise 50 TL olarak açıklandı.

Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 200 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31.12.2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.