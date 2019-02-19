Milli Piyango sonuçları 19 Şubat çekilişi sıralı tam liste (2019 MPİ çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı)
Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı mı? 19 Şubat MPİ Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Merakla beklenen 19 Şubat 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri yapılarak sonuçlar açıklanıyor. 19 Şubat ayının ikinci çekilişi de dün gerçekleştirildi. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango sonuçları 19 Şubat 2019 çekilişi sıralı tam listesi merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş, kamuya açık olarak yapılacak. 19 Şubat Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorularına ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste
MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişleri saat 15:00’te başlıyor. Kamuya açık olarak düzenlenen çekilişler aynı zamanda noter huzurunda yapılıyor. İki büyük ikramiye saat 18:00’de çekiliyor ve çekilişleri “mpi.gov.tr” adresinde yer alan ‘canlı izle’ linki üzerinden ücretsiz olarak takip edilebiliyor.
MİLLİ PİYANGO 9 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MİLLİ PİYANGO HAKKINDA
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA BÜYÜK İKRAMİYELER NELER?
Çekiliş sonuçlarına göre 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olacak.
Elektronik bilet satışları öğlen saatlerinde sona ererken klasik Milli Piyango biletlerinin satışı bir süre daha devam edecek.
MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor. El ile kontrol edildiğinde biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
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