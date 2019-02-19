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Milli Piyango sonuçları 19 Şubat çekilişi sıralı tam liste (2019 MPİ çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı)

Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı mı? 19 Şubat MPİ Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Merakla beklenen 19 Şubat 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri yapılarak sonuçlar açıklanıyor. 19 Şubat ayının ikinci çekilişi de dün gerçekleştirildi. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

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Milli Piyango sonuçları 19 Şubat 2019 çekilişi sıralı tam listesi merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş, kamuya açık olarak yapılacak. 19 Şubat Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorularına ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste

MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişleri saat 15:00’te başlıyor. Kamuya açık olarak düzenlenen çekilişler aynı zamanda noter huzurunda yapılıyor. İki büyük ikramiye saat 18:00’de çekiliyor ve çekilişleri “mpi.gov.tr” adresinde yer alan ‘canlı izle’ linki üzerinden ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO 9 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

09-02-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ 
 
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 
568174
100000 TL ikramiye kazanan numaralar 
602721
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
099564 186878 212646 231340 247744 254159
275166 291321 406181 417219 446797 472964
490341 520925 539824 543852 546792 568076
607334 654907
1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
002740 004435 009025 020332 028668 030386
031710 093853 101186 128398 138776 156939
193838 194337 214913 221966 245641 246688
250938 261752 265051 268354 269842 289958
293257 298842 328765 342578 353201 393892
403392 404652 407378 443631 443899 444818
449225 525410 543272 559240 563113 611550
625764 629148 637226 640400 642867 653714
668542 696823
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
06506 07997 08582 14631 15491 15829
16611 18535 23089 25791 25930 29524
29601 32910 33436 35742 36452 36961
37009 38737 42884 43065 44792 49470
49963 59095 59944 62661 62987 67314
69028 70124 71736 74094 77512 89826
91471 95826 98532 99134
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 
0174 0724 1092 1275 1396 1699
2346 2657 2812 2816 3255 3950
4313 4780 4838 5177 5268 6187
6655 6766 7116 7257 7387 7830
8225 8236 8743 8987 9265 9570
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 
143 208 265 423 540 548
579 635 705 726 771 817
818 830 861 877 906 924
963 964
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
05 13 14 41 65 84
92
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
4 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
068174 168174 268174 368174 468174 508174
518174 528174 538174 548174 558174 560174
561174 562174 563174 564174 565174 566174
567174 568074 568104 568114 568124 568134
568144 568154 568164 568170 568171 568172
568173 568175 568176 568177 568178 568179
568184 568194 568274 568374 568474 568574
568674 568774 568874 568974 569174 578174
588174 598174 668174

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA BÜYÜK İKRAMİYELER NELER?

Çekiliş sonuçlarına göre 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olacak.

Elektronik bilet satışları öğlen saatlerinde sona ererken klasik Milli Piyango biletlerinin satışı bir süre daha devam edecek.

MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Satın alınan biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor. El ile kontrol edildiğinde biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

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