Milli Piyango sonuçları 9 Kasım çekilişi sıralı tam listesi 2018 Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Milli Piyango 9 Kasım çekiliş sonuçları sıralı tam listesi açıklandı. Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 9 Kasım Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango çekilişinde kazanan numaralar sıralı tam listeye nasıl ulaşabilirim? 9 Kasım 2018 Cuma günü Milli Piyango çekilişi için büyük ikramiye tutarı ne kadar? İkramiye hangi il ve şehirlerden çıktı? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için merak edilenleri bu haberimizde derledik. Milli Pİyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapılan çekilişin detayları merak ediliyor. Bugün yapılan 9 Kasım tarihli Milli Piyango çekilişi için biletler alındı. Her hafta hayalleri süsylenen Milli Piyango'nun bugünkü çekilişi için kazandıran sıralı tam liste açıklandı. Her ayın 9,19 ve 29. günlerinde yapılan Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile izleyicinin karşısına çıktı. Çekiliş için bilet alan Millli Piayngo severler sonuçları ve biletlerinin kazanım kazanmadığını haberimizin içeriğindeki link üzerinden sorgulayarak öğrenebilirler. 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

9 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE AÇIKLANDI MI?

9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları bu akşam yapılacak canlı yayın ile birlikte Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen mpi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacaktır. 2 milyon 500 bin büyük ikramiyesi olan Milli Piyango ile ilgili detaylar haberimizde. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

9 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?

Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19, 29'unda Milli Piyango İdaresi'nce saat 17.00'de başlamaktadır. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de yapılacak ve çekiliş, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar ise en geç 19.30'da MPİ'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.



Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.



Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.



Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.



İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.



İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.



Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.





Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

İKRAMİYEMİ NERDEN ALABİLİRİM?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

MİLİ PİYANGO İDARESİ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli piyango biletleri her sene milyonlarca adet satılıyor. Özellikle yılbaşı zamanı milli piyango özel çekilişi için çok sayıda bilet basımı yapılıyor. Vatandaşların çoğu ne yazık ki almış oldukları biletlerle kalıyor ve herhangi bir ikramiye kazanamıyor. Ancak belirli bir miktar vatandaş da almış oldukları biletlere ikramiye çıkmasının mutluluğunu yaşıyor ve yeni yıla bunun sevinci ile giriyor. Biletlerine ikramiye çıkan vatandaşlar bu ikramiyelerini nereden, nasıl alabileceklerini merak ediyorlar.

Milli Piyango İkramiyesi Nereden Alınır?



Milli piyango biletinizin son üç rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarı milli piyango gezici ve sabit bayilerden alınmaktadır. Bu bayiler ikramiyeyi ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört ve beş rakama göre tutan ikramiyeleri de ödeyebilirler. Ancak bunlar için herhangi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Şayet kasalarında nakit var ise ödeme yaparlar. Ancak yok ise bayileri bu miktarları ödemekle zorlayamazsınız. Bu tutarların üzerinde ikramiyeleri gezici veya sabit bayiler ödeyemez. Bunun için yetkileri bulunmamaktadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Hemen-Kazan ( Kazı – Kazan ) İkramiyesi Nereden Alınır?



Yolda gezici bayilerden veya sabit bayilerden çoğumuz kazı kazan oynamışızdır.



Hemen Kazan biletlerinin 1,2,5,10 ve 20 TL. tutarındaki ikramiyeleri sadece bu ikramiyeli bileti satan bayi tarafından; daha yüksek ikramiyeler ise mevzuatla belirlenen miktarlara göre Milli Piyango İdaresi Şubeleri ve başbayiler tarafından ödenir.





Sayısal Loto6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto biletlerine ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Sayısal Loto 6/49 oyununda;



(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.



Şans Topu 5+1 oyununda;



(1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.



On Numara oyununda;



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.



Süper Loto 6/54 oyununda;



(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.



Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 500.000 TL’ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler.



Milli Piyango İkramiyesi Bankalardan Alınır Mı?



Milli piyango idarelerinden ödemenizi çek olarak alabilirsiniz. Bu çeki herhangi bir bankaya giderek bozdurabilir ve istediğiniz bir hesap numarasına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak büyük miktarlarda ikramiye çıkması durumunda bankaların müdürleri ile irtibata geçerek, ikramiyenizi müdür ile beraber alabilir ve idareden çıkmadan önce hesabınıza yine burada aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Zira büyük ikramiyelerde bu yöntem çok daha güvenli olacaktır.



Milli Piyango Biletlerinde Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?



Milli piyango biletlerinde ikramiyeler bir senelik zaman aşımı süresine tabidir. Yani, çekilişi tarihinden itibaren bir sene içerisinde ibraz edilmeyen biletler, zaman aşımına uğrar ve bu biletlerin ödemeleri biletler yandığı için yapılmaz. Şayet zaman aşımı süresi hafta sonu veya resmi tatile denk gelirse, biletinizdeki ikramiyeyi takip eden ilk iş günü mesai sonuna kadar alabilirsiniz.

İkramiye Kazanılması Durumunda Tüm Şans Oyunu Biletlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?



Biletinize ikramiye çıktı ancak bu durum ikramiyeyi alabilecek olduğunuz anlamına gelmiyor. Biletiniz için ikramiyeyi almak istiyorsanız, biletinizde aşağıda yer alan özelliklerin bulunması şarttır.



Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.

Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.

Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Yırtılmış Piyango Biletlerindeki İkramiyeler Tahsil Edilebilir Mi?



Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.

Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir.



Zaman Aşımına Uğramış Biletlerdeki İkramiyeler Alınır Mı?



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.