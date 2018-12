Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama 2019 Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste STAR.COM.TR'de

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı Star.com.tr'de olacak. Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesi 31 Aralık 2018 Salı akşamı açıklanması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenecek olan 2019 yılbaşı özel Milli Piyango sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını bu haberimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nden an be an alınacak olan 2019 MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ekranı ile Star Gazetesi resmi internet sayfası star.com.tr haber sitemiz üzerinden duyuru yapılacaktır. Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonçları talihli numaralar ve büyük ikramiye kazanan bilet ya da biletlerin satın alındığı il merkezleri 31 Aralık akşam saatleri itibariyle Milli Piyango sonuç sayfamız üzerinden kolayca görüntülenebileceğiniz gibi star.com.tr haber sitemizde yer alan link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

STAR.COM.TR'de 31 Aralık 2018 tarihinde 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, anbean canlı olarak takip edilecek. 70 milyon, 7 milyon, 1 milyon ve 100 bin TL çekiliş sonuçları Milli Piyango çekilişi sayfasında canlı olarak verilecek.

2019 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 31 ARALIK 2018

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık yılbaşı akşamı ve takip eden 1 Ocak Salı günü STAR.COM.TR üzerinden erişime açık olacak. Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgilere göre en son haberler ve çekiliş sonuçlarına dair son dakika bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek. 2019 yılının ilk talihlilerinin hangi ilde olduğu STAR.COM.TR 2019 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak.

2019 Milli Piyango sonuçları, 31 Aralık 2018 tarihinde saat 23:00'ten itibaren Milli Piyango İdaresi (MPİ) adresinde canlı olarak izlenebilirken, MPİ adresinde açıklanan büyük ikramiye biletlerine dair veriler STAR GAZETESİ haber sitesinde yer alacak.



MİLLİ PİYANGO’DA BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ LİRA?

Milli Piyango büyük ikramiyesi 70 milyon TL olarak belirlendi. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

(Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım 2018 Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

‘’Bilet alırken hologram ve seri numara kabartmaları önemli’’

Yılbaşında bilet satışlarının arttığına vurgu yapan bayi işletmeciliği yapan Fahri Çeliker, "Biletlerdeki hologramlar var. Seri numaralarının üstündeki kabartmalar var. Aynı zamanda bilet ışığa tutulduğu zamanda da küçük küçük Milli Piyango amblemli hologramlar çıkar. Bunlara kesinlikle dikkat edilsin.”

"Fotokopi çektirilip de satılıyor, dikkat edilmeli"

Çeliker, yılbaşı yoğunluğunda renkli fotokopi yöntemiyle bilet çoğaltıp, aynı seri numaralı veya sahte biletlerin çok sayıda kişiye satılabildiğini söyleyerek, sahtekarlara karşı tedbirli ve uyanık olunmasını istedi. Çeliker "Yılbaşı zamanında bilet çok satıldığı için artık herkes bu işe el atıyor. Satan da satmayan da el atıyor. Fotokopi çektirilip de satılıyor. Yani bunlara dikkat edilirse, sabit bayilerden alınması en doğrusu bence" ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

BİLETLERDE YENİ DÖNEM

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.





Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.



Milli Piyango çıkan numaralar (2015-2018)



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.



2019 yılı Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları STAR.COM.TR haber sitemizde olacak.