Milli Piyango yarım bilet ne kadar? Milli Piyango bilet fiyatları 2023

Milli Piyango yarım bilet fiyatı, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Milli Piyango bilet fiyatları; çeyrek, yarım veya tam bilete göre değişkenlik gösteriyor. Tercihini yarım biletten yana kullanmak istenenler ise 2023 Milli Piyango yarım bilet fiyatını öğrenmek istiyor. Peki Milli Piyango yarım bilet ne kadar? İşte 2023 MPİ tam, çeyrek ve yarım bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET NE KADAR?



Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi için 2023 yarım bilet fiyatını 100 TL olarak duyurdu.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023



Milli Piyango'nun 2023 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

Bilet almak isteyenler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecekler.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından çekiliş sonuçları hemen, Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.



Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, yılbaşı gecesi televizyonda canlı olarak izlenebilecek.