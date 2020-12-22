Milli Piyango yarım bilet ne kadar? Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları 2021

22 Aralık 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 13:36

Milli Piyango yarım bilet ne kadar? sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları 2021 ve ikramiye belli oldu. Yılbaşı özel çekilişi için yarım bilet almak isteyenler Milli Piyango yarım bilet fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl satışlar hem bayilerden hem de online olarak yapılıyor. 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Tam bilet fiyatı: 100 TL

Milli Piyango Yarım bilet fiyatı: 50 TL

Milli Piyango Çeyrek bilet fiyatı: 25 TL

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 Milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ise 25 Milyon lira olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2021

Milli Piyango tam bilet ne kadar? Milli Piyango bilet fiyatları 2021