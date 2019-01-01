Milli Piyango yılbaşı 2019 MPİ bilet sorgulama 2019 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesi mpi.gov.tr adresinde

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste Star.com.tr'de. MPİ Milli Piyango ikramiye ve bilet sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır? Milli Piyango yılbaşı 2019 kime çıktı? Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi sıralı tam listesi yayınlandı mı? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? Amorti hangi rakamlara çıktı? Büyük ikramiye ne kadar? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2019 yılbaşı milli piyango talihlisi hangi şehirden çıktı? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları sırali tam listesi açıklandı. Milli Piyango bilet sonuç sorgulama işlemleri 2019 yılbaşı çekilişi sonrasında ikramiye tutarlarını kontrol etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2019 yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi kurum tarafından Ankara'daki binada gerçekleştirildi. 70 milyon TL'lik dev ikramiyenin tam bilete çıkmasının ardından yıllar sonra Milli Piyango çekilişlerinde bir ilk yaşanmış oldu. 2019 Yılbaşı Milli Piyango çekilişlerine göre; Ankara'da çekilen ilk büyük ikramiyede çıkan numaralar 8977111 oldu. Milli Piyango amorti rakamları ise MPİ İdare tarafından 1 Milyon TL çekilişinden hemen sonra amorti rakamları açıklandı. Amortiler iki rakam 4 ve 9 olarak açıklandı. Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam liste son dakika haberleri ve detayları star.com.tr haber sitemizde.

1 Milyon TL çekiliş sonuçları: Kurum tarafından ilk olarak 1 Milyon TL çekilişi gerçekleştirildi. Ankara'da çekilen ilk büyük ikramiyede çıkan numaralar 8977111 oldu.



Amorti rakamları: İdare tarafından 1 Milyon TL çekilişinden hemen sonra amorti rakamları açıklandı. İki rakam 4 ve 9 olarak belirlendi.



7 milyon TL çekiliş sonuçları: Amorti rakamlarının açıklanmasının hemen ardından 7 milyon TL çekilişi gerçekleşti. 7 milyon TL'ye çıkan numaralar: 9915188 oldu.



MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI



70 milyon TL çekiliş sonuçları: İdare 70 milyon TL'nin tam bilete çıktığını açıklamasının ardındanTürkiye'de yıllar sonra bir ilk yaşandı. 70 milyon TL'lik dev ikramiye İstanbul'dan çıkarken kazandıran numaralar: 7615536 oldu.

31 Aralık 2018 Milli Piyango sonuçları bu ekranda! 2019 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Bilet sorgulama ve Milli Piyango sıralı tam listesi

Milli Piyango sonuçları adım adım açıklanmaya devam ediyor. Büyük ikramiye öncesinde 7 milyon ve 1 milyon lira gibi daha küçük ikramiyeleri erişime açan Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu sonuçları canlı yayın ile duyurdu. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, Sayıştay'ın Ankara'daki Gölbaşı tesislerinde gerçekleşiyor. İşte, 2019 Milli Piyango sonuçları biler sorgulama ekranı ve 1 milyon lira kazandıran rakamlar

31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

70 milyon TL ikramiye kazanan numaralar



7615536 (İstanbul)



7000000 TL ikramiye kazanan numaralar



9915188 (Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem)



1000000 TL ikramiye kazanan numaralar



0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156

5528334 6131177 8233872 8977111



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



0103560 0133578 0191598 0670313 0924716 0947679

1031575 1120429 1131242 1221601 1232342 1522796

1962365 2242485 2395575 2712944 3693186 4912810

5726108 5841416 6112732 6223577 6231814 6553565

7408276 8053948 8527137 8838637 9920808 9932306



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



0064351 0227300 0275026 0288843 0311785 0405960

0418959 0623640 0721332 0775428 0834419 0900714

1021024 1089984 1162214 1239018 1391631 1414149

1570815 1742752 1877083 1879952 1909816 2009124

2091315 2111451 2137831 2328360 2331038 2468556

2812546 3370692 3390879 3505819 3532471 3534207

3612675 3854045 3921507 4010699 4104575 4130012

4167002 4255554 4332479 4564984 4895655 5018248

5294592 5310270 5458699 5474455 5562983 5592621

5629165 5630524 5634563 5717956 5722664 5723211

5801547 5837803 5954746 5960725 6110740 6131726

6153438 6165630 6348375 6470203 6644224 6670250

6702120 6710678 6943751 6961375 7042930 7224993

7307807 7443529 7472714 7605212 7750400 8021512

8033117 8181550 8326641 8508943 8586125 8653551

8826172 9055377 9116053 9211357 9411138 9741612

9782126 9813310 9885420 9931794







5000 TL ikramiye kazanan numaralar



0025507 0067055 0180365 0213989 0366671 0456023

0530798 0571785 0636411 0653976 0671539 0785120

0807580 0808959 0819488 0828779 0832464 0873912

0882263 0914191 0941438 0985266 1184533 1200814

1218755 1280694 1326597 1329132 1358547 1477955

1486111 1516171 1564530 1680393 1743897 1918336

1922130 1980899 2014498 2016470 2065261 2119714

2122241 2213343 2243040 2255591 2265937 2291649

2299726 2322191 2344288 2364695 2400859 2404025

2472219 2510040 2513455 2532197 2636554 2676675

2782621 2883286 2883694 2937694 2980680 2985514

3065605 3113128 3231026 3247628 3366072 3403805

3414866 3473620 3490942 3578954 3623629 3646728

3692123 3714602 3819554 3865464 3884731 3953742

4012346 4113201 4146873 4264517 4325610 4332352

4337350 4456170 4545492 4608984 4640599 4649320

4667213 4713335 4716272 4877367 4889328 4921767

4939078 4940793 4973845 5010235 5011057 5109970

5130370 5135668 5149011 5221868 5400353 5440023

5513085 5564393 5622063 5708752 5726900 5802796

5821655 5923323 5997409 6010468 6071719 6078090

6101150 6113849 6134239 6257787 6297840 6302816

6310117 6391275 6427314 6431862 6509926 6574115

6582514 6649308 6745484 6766694 6840976 6844857

6977354 6978591 7010023 7069429 7096917 7098509

7155318 7157965 7192920 7194814 7201030 7226164

7264469 7272719 7364898 7376245 7437938 7500066

7528462 7600784 7629206 7656671 7762615 7765588

7768621 7828269 7834690 7919122 7962177 8139926

8333615 8360173 8381584 8500395 8527892 8532274

8668803 8765241 8797209 8894432 8953591 8982123

8996565 9003778 9055337 9078081 9240785 9269994

9295782 9308788 9459352 9798483 9825249 9919808

9947532 9961621



Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar







010720 043315 050673 052473 069480 069977

072615 095271 114566 126799 127341 150356

180634 206867 227844 243096 251467 285256

286672 316420 321310 333360 351070 355400

356054 361080 363914 379585 429153 432187

484142 484331 566545 571724 579692 602089

658374 678511 709714 727629 739043 755807

802880 822703 898439 924500 929000 963454

965174 975966



Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar







01726 01857 01962 03003 03121 04697

05836 06080 08849 09630 10287 10993

11380 11479 16140 20245 22126 23981

25212 25490 26487 27286 27693 28343

31123 32217 33091 33222 34253 35289

36904 38065 39797 43222 43339 43635

44769 45920 46984 47046 48707 49082

51548 51716 52079 54235 54690 56533

58104 58944 59390 60003 60020 60022

61503 61762 62359 63027 63172 64287

64368 65109 66147 69606 70921 71953

72244 72498 73021 74035 74052 74240

76664 76729 76885 77586 77996 77999

78896 80139 80547 81241 82341 83508

84612 85452 86223 86515 86632 87299

87324 88558 91807 92243 92646 93695

94042 98306 98604 99436



Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



0170 0294 0883 0994 1341 1396

1504 1526 2160 2180 2698 2881

3502 3669 3724 4479 4888 5156

5165 5591 5597 5836 5999 6324

6427 6434 6480 6664 6733 7019

7122 7220 7229 7422 7619 7791

7941 8330 9103 9689



Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar



054 092 137 139 155 187

191 228 296 325 372 386

424 479 693 699 770 798

805 954



Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar



17 27 43 44 72 77

99



Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar



4 9



70000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar



0615536 1615536 2615536 3615536 4615536 5615536

6615536 7015536 7115536 7215536 7315536 7415536

7515536 7605536 7610536 7611536 7612536 7613536

7614536 7615036 7615136 7615236 7615336 7615436

7615506 7615516 7615526 7615530 7615531 7615532

7615533 7615534 7615535 7615537 7615538 7615539

7615546 7615556 7615566 7615576 7615586 7615596

7615636 7615736 7615836 7615936 7616536 7617536

7618536 7619536 7625536 7635536 7645536 7655536

7665536 7675536 7685536 7695536 7715536 7815536

7915536 8615536 9615536

MİLLİ PİYANGO NUMALARI SAAT KAÇTA BAŞLADI?



MPİ’den yapılan açıklamaya göre teselli olarak da bilinen amorti çekilişi saat 18:00’de yapıldı. Öte yandan saat 15:00’te başlayan çekilişler halka açık olarak gerçekleştirildi. Bu saatten itibaren basın mensuplarının görüntü almasına izin verilirken kurumun kendi internet adresindeki canlı yayın amorti ile aynı saatte yani 18:00’de aktif oldu.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN AÇIKLANDI?



Geçtiğimiz yıllarda büyük ikramiyelerin çekiliş saatlerini daha geç gerçekleştiren kurum bu kez farklı bir uygulamaya gitti. MPİ’de yer alan verilere göre büyük ikramiye saat 20:00-20:30 arasında belli oldu. Çekilişlerin tamamının sona ermesinin ardından MPİ’de ve star.com’da sonuç sorgulama yapılabildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI OLARAK İZLENDİ



Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte MPİ çekilişleri TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.



Çekiliş başladığında aktif hale getirilecek olan link çekilişin sona ermesinin ardından yine eski haline dönecek.

ÇEKİLİŞ SAATİNİN ERKENE ALINMA NEDENİ BELLİ OLDU

Alınan bilgilere göre ilk kez 29 Temmuz çekilişinde sayısal makinelerden bilet satışına başlayan Milli Piyango, bu makinelerin çalışma şekli nedeniyle yeni yıl büyük ikramiye çekilişini saat 20.00’de yapacak. Yetkililer, sayısal makinelerde yeni yılın yeni bilet açılışının yapılabilmesi için çekilişin erken olması gerektiğini belirterek, “Daha önce gece yarısı yaptığımız çekiliş saat 03.00’te son buluyor, kontrollerin yapılması da gecikebiliyordu. Artık durum farklı. Sayısal makineler gece yarısı itibariyle yeni yıla geçiş yapacak. Böylece biz de kontrollerimizi gece yarısına kadar bitirebileceğiz. 9 Ocak biletleri de erken satışa çıkacak” dedi.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.





MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ



Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.



MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.



Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Amorti Nedir? Amorti Ne Demek?



Amorti halk arasında bilinen bir kelime olmakla birlikte özellikle Milli Piyango çekilişlerinde herkes tarafından hiç yoktan amorti gelsin söylemleri ile sıklıkla söylenmektedir.Bu açıdan bakacak olursak amorti, piyango sonucunda biletin değerinde bir meblağ kazanmak anlamına gelmektedir. Amorti milli piyango biletinde yer alan son numarayı da teşkil etmektedir.



Amortinin bir diğer anlamı ise ani bir şekilde ödenerek paranın faizinin işlemesine son verilen tahvil olarak da kabul edilmektedir.



Aldığınız bir mülkün kendi değerini zamanla kazanması için de amorti kelimesi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra enerji elde ettiğiniz kaynaklar için ve daha pek çok hizmet içerisinde de amorti sözcüğü genel olarak zamanla, yapılan yatırımın maliyetini gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda karşılaması anlamına gelmektedir. Bir yatırımın kendini amorti etmesi için illa çalışma yapmak gerekmez. Bazı özel durumlarda gelişen çevre şartlarıda yaptığınız yatırımı amorti etmenize olanak sağlar. Bu daha çok emlak sektöründe görülebilmektedir.









Amorti Etmek?



Amorti kelimesinin ‘amorti etmek’ ya da ‘kendi kendini amorti etmek’ şeklinde de sıklıkla söylenmektedir. Amorti etmek kelimesi yaptığınız ya da gerçekleştirdiğiniz bir girişimin sonucunda zamanla bu girişim için yatırdığınız parayı kazanıp bundan sonrasındaki kazandığınızın artık kendi karınıza dönüşmesi anlamına gelmektedir.



Herhangi bir iş için yatırılmış olan maddi değeri yeniden kazanmak. Bir girişime yatırılan parayı zamanla kazanç olarak geri getirmek anlamına gelmektedir.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu.



3 RAKAMI..................12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI ...................6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI



Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

ÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?



Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.



Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.