Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 2019 ne kadar 31 Aralık Milli Piyango bilet fiyatları tam yarım çeyrek kaç TL

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu mu? 31 Aralık Milli Piyango bilet fiyatları tam yarım çeyrek ne kadardan satılıyor? 2018 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango amorti nedir, ne demektir? Bilet fiyatları netleşti mi? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. Vatandaşların üzerine büyük hayaller kurduğu Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı açıklandı. 31 Aralık'ta yapılacak çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda tarihin en büyük tutarı verilmiş olacak. 2019 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu. 31 Aralık 2018 yılbaşı gecesi milyonlarca insanın merakla beklediği yılbaşı özel çekilişi yapılacak. Milli Piyango çekilişi sonrası vatandaşlar satın almış oldukları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını ve bunu nasıl öğrenebileceklerini merak edecekler. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile ilgili son gelişmeler star.com.tr haber sitesi üzerinden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İşte 2019 Milli Piyango yılbaşı özel tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye tutarı günler öncesinden sorgulanmaya başladı. Büyük ikramiye üzerine büyük hayaller kuran vatandaşlar, hem ikramiye tutarını hem de Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatlarını merak etti. Bu yılki büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda büyük bir rekor kırılacak, çünkü tarihin en büyük rakamı talihliyi bulacak.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre yılbaşı çekilişinde tam 70 milyon TL ikramiye dağıtılacak. Çekilişle tek bir ikramiye verilmeyecek, büyük-küçük çok sayıda ikramiye talihlilerini bulacak. Büyük ikramiyeden hariç olarak yılbaşı özel çekilişinde bilet fiyatları ile ilgili beklenen açıklama geldi.

2019 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak.

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI



Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti. 2018 yılında ise Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu.



SAHTE BİLETLERE DİKKAT



Milli Piyango İdaresi, 29 Kasım itibariyle satışa sunulan Milli Piyango biletleri için kritik uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Milli Piyangocu Kurtuluş Çıldır, vatandaşların yılbaşı biletini güvendikleri bayilerden almaları konusunda uyarıp, sahte biletlerin bu dönemde artacağını belirterek"İnsanlar geçen yıl biletlerini alırken uğurlu sayılarını, doğum tarihlerini, arabalarının plaka numaralarını, kendi çocuklarının doğum tarihlerinin olduğu numaraları istiyordu. Bu yıl sonunda da aynı durum söz konusu olacak diye tahmin ediyoruz. Vatandaşlardan şunu rica ediyoruz, piyasada bilmedikleri yerden bilet almasınlar. Bildikleri, tanıdıkları bayilerden alsınlar. Dışarıda çok fazla sahte bilet olayları dönüyor. İnsanlar bilet alırken özellikle damgalı, kaşeli olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa onların da başları belaya girer. İstanbul, Ankara ve İzmir’den çok fazla sahte bilet gelebilir. Güvendikleri yerden alsınlar" şeklinde konuştu.

Milli Piyango amorti nedir, ne demektir?



Mili Piyango amorti nedir, ne demektir, nasıl anlaşılır? Amorti bilet parası nereden alınır? Amorti hangi rakamlara sayılara, numaralara çıktı, çıkan, kazanan numaralar neler? Amorti neye göre belirlenir? Amorti ne kadar veriyor, ne oluyor? Amorti olduğunu nasıl anlarız?

Milli Piyango, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde yapılmaktadır. Sadece yılbaşı çekilişi 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilmektedir. Yapılmakta olan bu Milli Piyango çekilişlerinde amorti kelimesini sık sık duymaktayız.

Amorti nedir, ne demektir?



Milli Piyango ikramiyelerinde karşımıza çıkan amorti kelimesi bir nevi teselli ikramiyesi anlamına gelmektedir. Şayet biletinize amorti çıkarsa bilete ödemiş olduğunuz ücreti geri alma hakkınız doğar. Örnek olarak bir çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve buna 15 TL ödediniz, bu bilete amorti çıkması durumunda bu 15 TL’yi herhangi bir yetkili satış noktasından veya seyyar satıcılardan temin edebilirsiniz.



Amorti parası nereden alınır?



Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizde yer alan rakamlardan sonuncusuna bakarak öğrenilir. Genel itibariyle amorti için iki farklı rakam belirlenir. Örneğin çekilişte amorti rakamları 0 ve 7 olsun şayet biletiniz üzerinde yer alan son rakam bunlardan bir tanesi ise bilet ücretini geri alabiliyorsunuz.

Amorti çıkan numaralar neler?



Şayet Milli Piyango bileti satın aldıysanız ve bu bilete amorti çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istiyorsanız, aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıya tıklayarak bunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Vermiş olduğumuz bağlantıdan Milli Piyango İdaresi’nin İnternet adresine girmenizin ardından hangi çekiliş için bilet sorgulama işlemi yapacaksanız ilgili çekiliş tarihini seçiyorsunuz. Çekiliş tarihi satın almış olduğunuz biletin üzerinde yazmaktadır. Akabinde bilet numaranızı da yazarak sorgulama yapıyorsunuz. Bu sayede biletinize amorti veya başka herhangi bir ikramiyenin tutup tutmadığını öğrenebiliyorsunuz.