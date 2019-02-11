On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? (11 Şubat On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

On Numara sonuçları 11 Şubat çekilişi belli oldu. Pazartesi akşamının merakla beklenen On Numara çekilişi sonucu açıklandı. On Numara'nın bu akşamki çekilişinde kazandıran numaralar noter huzurunda canlı yayında belirlendi. On numara sonuçlarına göre kuponunuzu 862. haftanın sayıları ile sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi'nin 11 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği On Numara çekilişinin sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 3 kişinin büyük ödülü almaya hak kazandığı On Numara çekilişinde, kişi başı ikramiye tutarı ise 238 bin lira oldu.





On Numara sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta pazartesi akşamı vatandaşa büyük umutlar yaşatan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 238 bin 526 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 136 kişi bin 833 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 850 kişi 135'er lira, 7 bilen 19 bin 235 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 118 bin 519 kişi 4 lira 20'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 817 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursan'nın Gürsu, Ankara'nın Yenimahalle ve Şereflikoçhisar ilçelerinden yatırdığı belirlendi.



2, 3, 6, 8, 10, 17, 25, 27, 37, 39, 42, 45, 46, 52, 53, 57, 61, 63, 66, 70, 75, 78

ON NUMARA HAKKINDA



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.