On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? (4 Şubat MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?)

On Numara sonuçları, 4 Şubat akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açılması bekleniyor. Bu hafta büyük ikramiye ödülünü almaya hayal eden milli piyango severler, On Numara çekiliş sonuçları bilgisine göre şanslı illere göre, haberimizde yer alan link üzerinden biletlerini sorgulatarak öğrenebilirler. 4 Şubat 2019 tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve kazanan numalar haberimizde.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 860. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen olmamıştı ve büyük ikramiye 341.680,44 TL devretmişti.

On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Sonuçlar ise saat 21:30 yada en geç 21:45'te erişime açılmaktadır.





4 Şubat On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak.



Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin aşağısında yer alan bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

28 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



On Numara çekiliş sonucunda çıkan numaralar; 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78, 79



ON NUMARA SONUÇLARINDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU? 21 OCAK 2019



03, 04,14, 16, 22, 24, 31, 35, 39, 40,41, 43, 45,49, 51, 56, 61, 72, 73, 77, 79, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MUĞLA / ORTACA - TRABZON / ORTAHİSAR

10 bilen kişi sayısı :2

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 172.846,55 TL

On Numara sonucu için MPİ’den gelecek açıklamayı bekleyen talihli adayları 860. hafta çekilişinde 1. devrin gerçekleştiğini öğrendi. 28 Ocak 2019 tarihli çekilişte 9 bilerek büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran kişi sayısı ise 80 olarak açıklandı. İşte haftanın şanslı numaraları ve On Numara’da elde edilen rakamlar…



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78 ve 79 olarak belirlendi.



10 bilen çıkmayınca 341 bin 680 lira 44 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 80 kişi 2 bin 848 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 150 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 456 kişi 25'er lira, 6 bilen 109 bin 247 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 630 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Toplam 1 milyon 936 bin 162 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 908 bin 151 lira 25 kuruş KDV, 506 bin 187 lira 28 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA TÜYOLARI (ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR)



On numara oyunu oynayan katılımcılar, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilirler.



Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.



Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3, 4 çekiliş için de oynanabilir.



Aynı zamanda on numara bayilerinden makinalara da hazır kupon yaptırarak oynayabilirsiniz.



Bu oyunda kazanmak için en fazla çıkan sayılara bir göz atmanızda fayda vardır.



Böylece kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz.



556 hafta boyunca On numarada en çok çıkan 5 sayı : 35, 69, 71, 36, 62 ‘dir.



35 rakamı 180 defa, 69 sayısı 177 defa, 71 sayısı 177 defa, 36 sayısı 175 defa, 62 sayısı ise 171 defa çıkmıştır.