On Numara sonuçları 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'de! Vatandaşlar büyük bir heyecanla On Numara sonuçlarını bekliyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? On Numara en çok çıkan sayıları neler? Şans oyunu tutkunları MPİ On Numara sonuçlarına gözlerini çevirdi. Geçen haftaki On Numara sonuçlarında hangi numaralar kazandı? On Numara sonucu 5 Kasım'daki son çekilişte büyük ikramiye tutarının 5'e bölündüğünü gösterdi. Yeni haftanın ilk MPİ çekilişinde kazanan iller Bursa, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Trabzon oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor.

ON NUMARA SONUÇLARI 12 KASIM 2018

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara çekilişler her hafta Pazartesi günü canlı olarak Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilir. Canlı yayın ile çekiliş sayıları, noter huzurunda belirlenir. Sayıların belirlenmesinin ardından kazanan sayılar ve ikramiye gruplarına ait ikramiyeler ile büyük ikramiye kazanan iller listelenir. On Numara’nın geçmiş çekiliş sonuçlarına da millipiyango.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir ve sorgulama yapılabilir.

GEÇEN HAFTAKİ ON NUMARA SONUÇLARI 5 KASIM 2018

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara sonucu 5 Kasım’daki son çekilişte büyük ikramiye tutarının 5’e bölündüğünü gösterdi. Yeni haftanın ilk MPİ çekilişinde kazanan iller Bursa, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Trabzon oldu. İşte çekilişe ilişkin detaylar ve haftanın şanslı rakamları…

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 848'inci hafta çekilişinde 9 bilen 91 kişi 2 bin 553 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 763 kişi 131 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 78 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 163 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 965 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Yıldırım, Hatay'ın Antakya, İzmir'in Torbalı, Kocaeli'nin İzmit ve Trabzon'un Akçaabat ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

On Numara çekilişi her hafta talihlilere ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Çekiliş sonucunda sayıları doğru tahmin edenler, ikramiye almaya hak kazanıyor. On Numara’da en fazla çıkan ve talihlere ikramiye kazandıran sayılar; 3, 5, 12, 26, 35, 50, 62, 71, 72

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

Mili Piyango İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.