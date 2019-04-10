Şans topu 10 Nisan sonuçları! 10 Nisan Şans topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

10 Nisan şans topu oyunu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu 10 Nisan sonuçları ne zaman belli olacak sorularına şans oyunu seven vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyunu vatandaşların en sık tercih ettiği şans oyunlarının başında geliyor. Talihlilerine önemli ikramiyeler kazandıran Şans Topu oyunu haftada bir çekiliyor. Son çekilişte çıkan rakamlar6, 9, 16, 19, 21 ve artı 11olmuş. Şimdi tüm gözler 10 Nisan Şans Topu sonuçlarına çevrilmiş durumda. Şans topu 10 Nisan sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte sorunun cevabı…

ŞANS TOPU 10 NİSAN SONUÇLARI!

Şans Topu 10 Nisan sonuçlarını açıklanır açıklanmaz sitemizden ve Milli Piyango İdaresi resmi sitesinden bulabilirsiniz.

ŞANS TOPU 3 NİSAN SONUÇLARI NASILDI?

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen şans topu yarışmasında 3 Nisan sonuçlarında kazandıran numaralar 6, 9, 16, 19, 21 ve artı 11 olmuştur. Şans Topu oyununun 929'uncu hafta sonunda çekilen sonuçlarında ikramiyenin sahibi 5 artı 1 bilen 1 kişi 643 bin 197 lira kazanmıştı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21.00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21.00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir. Kaynak: Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Şubat 2019 | Milli Piyango İdaresi

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.