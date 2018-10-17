Şans Topu sonuçları 17 Ekim çekilişi MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. 17 Ekim Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulaması nasıl yapılır? Haftanın kazanan Şans Topu çekiliş numarası nedir? İkramiye ne kadar? Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Şans Topu çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? 5+1 bilen çıktı mı? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılırken konu ile ilgili detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat'taki binasında yapılacak. Geçtiğimiz hafta Şans Topu oyununu 5+1 bilen 4 kişi 179 bin 597 lira 50'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye ye isabet eden kupunlar Eskişehir'in Odunpazarı, Kırklareli'nin Lüleburgaz, İzmir'in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı. Şans Topu çekilişi 17 Ekim Çarşamba günü en çok araştırılan arasında yer alıyor. Milyonlarca birey; heyecan ve umutlarını toplardaki numaralara sığdırarak sonuçların kendilerini milyoner yapmasını bekliyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişlerle büyük heyecan yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan Şans Topu çekilişinin saati kazanan numaraları bilet sorgulama işlemi ve ikramiye miktarı ile ilgili detayları star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin bu haftaki sonuçları bu akşam saat 21:15'ten itibaren mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak aktarılacak. Canlı yayını izlemek yeni gelişmeleri takip etmek isteyen Milli Piyango severler Şans Topu çekilişini haberimizde yer alan link üzerinden takip edebilirler.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (17 EKİM 2018)

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tüm detayları bu haberimizde sizlerle paylaşacağız.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (10 EKİM 2018)

Şans Topu oyununun 904’üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 17, 26, 34 ve artı 1 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50’şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

İŞTE KAZANAN ŞANSLI İLLER



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55’er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90’ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35’er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5’er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70’er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10’ar kuruş ikramiye alacak



Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir’in Odunpazarı, Kırklareli’nin Lüleburgaz, İzmir’in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?



MPİ Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.



İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabileceği belirtiliyor.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu çekilişi bilet sorgulaması nasıl yapılacağı ile ilgili detayları araştırdık. Konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Şans Topu çekiliş sonuçların açıklanması ile birlikte Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sayfası mpi.gov.tr adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra "Şans Topu" yazılan yere tıkladıktan sonra açılan sayfa üzerinden bilet numaranızı sorgulayabilir sonuçları öğrenebilirsiniz.