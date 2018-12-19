Şans Topu sonuçları 19 Aralık bilet sorgulama ekranı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu çekiliş sonuçları mpi.gov.tr

Şans Topu sonuçları 19 Aralık çekilişi açıklandı. MPİ 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta yapılıyor? Devir yaşandı mı? Şans Topu ikramiye tutarı ne kadar? İkramiye hangi bilete denk geldi? Şans Topu çekilişinde talihli hangi şehirden çıktı? sorularına ilişkin araştırma yapan milli piyango severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Geçtiğimiz haftaki Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) adresinde düzenlenen 12 Aralık 2018 tarihinde çekilen Şans Topu sonuçları, büyük ikramiye verileri açıklandı; birinci devir gerçekleşti. Devredilen ikramiye tutarı 661.888,99 TL olarak açıklandı. 5 bilen kişi sayısı 13 olarak açıklandı.Milli Piyango sitesinde canlı yayında 12 Aralık 2018 tarihinde çekiliş sonuçları belli oldu. Buna göre 12 Aralık'da çıkan numaralar: 01 02 08 22 27 + 14. olarak belirlenmişti. Şans Topu sonuçları 19 Aralık çekilişi son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 12 Aralık 2018 tarihli çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde kazandıran numalar belli oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 913. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 8, 22, 27 artı 14 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 661 bin 888 lira 99 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 91 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 158 kişi 419 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 264 kişi 38 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 641 kişi 23 lira 80'er kuruş, 3 bilen 69 bin 584 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 42 bin 340 kişi 7 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 143 bin 983 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 544 bin 405 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 937 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 287 lira 66 kuruş aktarıldı.

Şans Topu oyununa dair bilinmesi gerekenler



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU NASIL BİR OYUN?



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?



Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.