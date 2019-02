Şans Topu sonuçları 2019 açıklandı mı? 27 Şubat MİP Şans topu sonuçları sorgulama

Ülkemizde şans oyunları çok sevilerek oynanıyor. Milli Piyango İdaresinin; Milli Piyango, On Numara, Süper LOTO, Sayısal LOTO, Hemen Kazan’da olduğu gibi Şans Topu da her hafta binlerce insan tarafından oynanıyor. Şans Topu 5+1 olarak da biliniyor. İki farklı sayı kümesinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi ve o sayıların bilinmesi esasına dayanan Şans Topu’nda, her Pazartesi noter huzurunda açıklanan sonuçların bugünkü sonuçları merak ediliyor. İşte yeni sonuçlarla ilgili detay haberimizde…

27 Şubat Şans topu Çekiliş Sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacaktıR

20 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

20 Şubat Şans Topu sonucu: 8 - 10 - 13 - 14 - 18 ve +3

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.338.910,13 TL

5 bilen kişi sayısı : 16

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.417,70 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 192

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 368,25 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.788

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,85 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 6.202

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,20 TL

3 bilen kişi sayısı : 84.600

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 58.941

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 193.346

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.