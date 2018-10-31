Şans Topu sonuçları 31 Ekim çekilişi MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Şans Topu sonuçları 31 Ekim çekilişi açıklandı mı? MPİ Şans Topu saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Şans Topu çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? 5+1 çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar neler oldu? soruların yanıtları merak konusu oldu. Şans Topu’nda bugün 907'nci hafta çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçları, canlı yayında ve noter huzurunda yapılan 907 . hafta Şans Topu çekilişi ile belli oldu. Çarşamba akşamının ilk çekilişi Şans Topu ile yapıldı. Çekiliş sonrası kazandıran numaraların bilgisi kupon sahiplerinin sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 olarak da bilinen Şans Topu çekiliş sonuçları için 24 Ekim’de Milli Piyango İdaresi canlı yayın düzenledi. Haftanın talihli numaralarını belirleyen kurum çekiliş heyeti ve noter huzurunda yayını gerçekleştirdi. Kuponlarını dolduran oyun severler merakla Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numalar ve mpi bilet sorgulama sayfası star.com.tr'de.

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 31 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

31 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

24 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ikramiyenin isabet ettiği rakamlar Milli Piyango tarafından açıklandı.

24 Ekim’deki kazandıran numaralar şöyle; 2, 5, 14, 15, 22 + 14

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödeniyor.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi, 3 bin 957 lira 35'er kuruş; 4 artı 1 bilen 271 kişi, 263'er lira; 4 bilen 3 bin 4 kişi, 31 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 778 kişi, 15 lira 35'er kuruş; 3 bilen 86 bin 638 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 72 bin 75 kişi, 4 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 184 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Balıkesir'in Edremit, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Torbalı, Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldı.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,,

5+1 bilenler ve büyük ikramiye kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu çekiliş kuponunda iki sayı kümesi bulunur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir.



Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Çekilişe katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Şans Topu çekilişleri için Perşembe sabahından Çarşamba günü akşamına kadar kupon doldurulabilir.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.