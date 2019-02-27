Sayısal Loto 27 Şubat Sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ sayısal loto çekiliş sonuçları sorgulama

Ülkemizde severek oynanan Sayısal Loto’nun her hafta sonucu merak edildiği gibi bu hafta da büyük bir merakla bekleniyor. Bazı vatandaşlar Sayısal Loto için oynayacağı sayılarını şansa seçerken bazıları her hafta aynı sayıları kullanarak bir gün tutacağına inanırlar. 1’den 54’e kadar sıralanan sayılarda aynı satırda 6 sayının 6’sını da tutturan vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olacak. Ancak en son sayısal loto 5 kere devretmişti. Peki, 27 Şubat Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemleri ile en çok çıkan numaralar neler? İşte o merakla beklenen sayısal loto 27 Şubat sonuçları…

SAYISAL LOTO 27 ŞUBAT SONUÇLARI

Sayısal Loto 27 Şubat sonuçları açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

SAYISAL LOTO 23 ŞUBAT SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 23 Şubat çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle: 17, 27, 40, 43, 46, 47

Sayısal Loto oyununun 1195. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 543 bin 60 lira 72 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 97 kişi 7 bin 228 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 535 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 719 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 716 bin 289 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 742 bin 347 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 973 bin 581 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyununun 1195. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 543 bin 60 lira 72 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 97 kişi 7 bin 228 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 535 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 719 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 716 bin 289 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 742 bin 347 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 973 bin 581 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.