Sayısal Loto çekiliş 9 Şubat sonuçları sorgulama ekranı (MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sorgula)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi’nce bu akşam açıklanması bekleniyor. MPİ Sayısal Loto 9 Şubat çekiliş sonuçlarına göre çıkan rakamları bu haberimiz üzerinden inceleyebilirsiniz. Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'nun 9 Şubat çekilişinde şanslı numaraları açıklanmasıyla birlikte bilet sorgulamayı haberimizde yer alan link üzerinden öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.

6 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 190'ıncı çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 5, 8, 13, 16 ve 35 olarak belirlendi.







Sayısal Loto oyununun bin 190'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 797 bin 729 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 4 bin 306 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 878 kişi 65 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 97 kişi 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.



İkramiye kazanan kuponun Elazığ Merkez ilçeden yatırıldığı bildirildi.

Sayısal Loto oyununun bin 190’ıncı hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 797 bin 729 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 4 bin 306 lira 80’er kuruş, 4 bilen 3 bin 878 kişi 65 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 97 kişi 10 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı. İkramiye kazanan kuponun Elazığ Merkez ilçeden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 2 milyon 99 bin 282 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 832 bin 995 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 466 bin 507 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.





İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.



ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?



Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;



Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto