Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? (16 Şubat MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı)

16 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi’nce (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. Bir öncesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kazandıran numaralar 1, 18, 21, 24, 48 ve 49 olarak belirlendi.

16 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21:45'te belli olacak.





13 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1192'inci hafta çekilişi yapıldı. MPİ yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 18, 21, 24, 48 ve 49 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 6 bin 337 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 530 kişi 76 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 275 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 399 bin 427 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 895 bin 491 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 587 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.



Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle Sayısal Loto’da haftanın talihlileri ve kazandıran numaraları belli oldu. Sayısal Loto’da altı bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.



Sayısal Loto 1005. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 17, 19, 25, 28, 32 ve 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 13 Şubat çekilişi sonuçlarına göre altı bilen bir kişi, bir milyon 710 bin 869 lira seksen kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi altı bilen kişinin kuponunu Aydın’ın Didim ilçesindeki bir bayiden yatırdığını açıkladı.



13 Şubat Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 230 kişi 3 bin 132 lira yetmişer kuruş, 4 bilen 11 bin 942 kişi 45 lira elli beşer kuruş, 3 bilen 216 bin 587 kişi ise 7 lira beşer kuruş ikramiye alacaklar.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.