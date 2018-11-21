Sayısal Loto çekilişi 21 Kasım sonuçları açıklandı mı MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sonucu sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekilişi 21 Kasım sonuçları açıklandı mı MPİ Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişleri internet üzerinden canlı olarak nasıl izlenir? Sayısal Loto çekiliş bileti nasıl sorgulanacak? Haftanın büyük ikramiye tutarı ne kadar? Çekilişte ikramiye hangi şehirlerden çıkacak? Talihli kim olacak? soruların yanıtlarını araştıran milli piyango severler için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Sayısal Loto çekilişi her Cumartesi olmak üzere artık her Çarşamba akşamlarıda düzenleniyor. Geçtiğimiz Cumartesi düzenlenen Milli Piyango Sayısal Loto çekilişinde çıkan rakamlar sırasıyla 6, 30 34 36, 41, 46 olarak belirlenmişti. Hemen ardından 6 bilen 5 bilen 4 bilen ve 3 bilen sayısı açıklandı. Bu çarşambada heyecanla beklenen Sayısal Loto çekilişinde çıkan rakamları sizleri bu haberimiz üzerinden aktaracağız. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizde yer alan Milli Piyango bilet sorgulama linki üzerinden canlı yayını izleyebilir detayları ve yeni gelişmeleri takip edebilirsiziniz. Aynı zamanda Sayısal Loto çekilişi 21 Kasım sonuçları açıklanması ile birlikte star.com.tr adresi üzerinden de güncelenecektir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı yayını 21:15 itibariyle başlayacaktır. 21:30 itibariylede günün Sayısal Loto çekilişinde çıkan rakamlar açıklanıp resmi internet sayfası mpi.gov.tr adresi üzerinden takipçilerine erişime açılacaktır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

21 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam noter huzurunda düzenlenecek MPİ resmi internet sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Çekiliş rakamlarının paylaşılmasıyla birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte 5 bilen 138 kişi 6 bin 290 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 8 bin 286 kişi 78 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 161 bin 25 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.



Sayısal Loto sonuçları: 6, 30, 34, 36, 41 ve 46

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte 5 bilen 138 kişi 6 bin 290 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 8 bin 286 kişi 78 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 161 bin 25 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı. Kazanan numaralar 6, 30, 34, 36, 41 ve 46 olarak açıklandı.

Sayısal oyunlar kategorisindeki en çok tutulan oyun Sayısal Loto'dur. Katılımcılarının sayısı yüksektir ve her işlek caddede bir Sayısal bayisi bulmak mümkündür. Sayısal oyunların tümü, sadece yetkili bayiler aracılığıyla oynanabilirler.

İnternet ortamında oynatılmaları yasaktır. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

MİLLİ PİYANGO BİLET NEREDE SATILIR?



Millî Piyango, Türkiye’de Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Ülkemizde Milli Piyango tarafından her hafta veya ay düzenlenen çok sayıda çekiliş bulunmaktadır. Bu çekilişlere katılan ve ikramiyesi çıkmasını umut eden milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Özellikle yılbaşı gibi dönemlerde bu çekilişlerden çıkan ikramiyelerin miktarının artması vatandaşları bu biletleri satın almaya yöneltmektedir.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango tarafından yapılan çekilişlerin sonucunda her hafta milyonlarca lira kazanan kişilere dağıtılmaktadır. Miktarların bu denli büyük olması, şans oyunlarına rağbeti de arttıran bir etmendir. Milli Piyango bileti satın almak isteyen vatandaşlarımız bu biletleri bazı noktalardan temin edebilmektedirler.

Öncelikle biletler internet üzerinde çeşitli Tuttur.com, Nesine.com gibi iddaa üzerinde kurulmuş web adresleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde hiç bayilerle uğraşmak istemiyorsanız biletinizi hemen internetten alabilir ve biletinize piyango çıkarsa da yine internet üzerinden alabilirsiniz. Bunun haricinde yetkili bayilerden de Milli Piyango biletleri satın alınabilir.

Bu bayiler gezici yani sokaklarda dolaşarak bilet satan kişiler ve sabit yani dükkanlarda, marketlerde bilet satış işlemlerini gerçekleştiren kişilerdir. Ayrıca çoğu zaman alışveriş merkezleri de Milli Piyango bileti satmaktadır. Migros, Carrefoursa gibi market zincirleri bunlardan bir kaçıdır.



Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz.