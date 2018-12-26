Sayısal Loto çekilişi 26 Aralık sonuçları MPİ Sayısal Loto sonuçları çekiliş bileti sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekilişi 26 Aralık sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto MPİ bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 26 Aralık 2018 Çarşamba Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? soruların yanıtları Milli Piyango severler tarafından araştırılıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba akşamları düzenlenen Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nce resmi internet sayfası mpi.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Çekiliş için bilet alan vatandaşlar heyecanla 26 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaları ve mpi bilet sorgulama ekranın erişime açılmasını bekliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi. Bu akşam milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişi çıkacak mı merak ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekiliş sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA



Sayısal Loto çekilişi, 26 Aralık Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.



Sonuçlar açıklandıktan sonra Sayısal Loto MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki link aracılığıyla yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 26 ARALIK 2018

26 Aralık Sayısal Loto çekilişi henüz yapılmadı. Çekiliş sonrası sonuçlar kazandıran numalar bu haberimizde paylaşılacaktır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 19 ARALIK 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1176'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 4, 18, 22, 23, 35 ve 45 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 150 bin 452 lira 1 kuruş devretti.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO HAKKINDA



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.