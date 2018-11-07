Sayısal Loto çekilişi 7 Kasım sonuçları açıklandı mı MPİ Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekilişi ne zaman? 7 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 7 Kasım Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Kazandıran numalar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi canlı yayını nereden izlenebilir? soruların yanıtları araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen 7 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu! Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak. Sayısal Loto geçen hafta Cumartesi günü 6 bilen çıkmayınca 2. kez devretmişti. Sayısal Loto'nun bu hafta yapılacak çekilişi için heyecan başladı. Kazanan yapılan çekiliş ile belli olacak ve rakamların kime ne kadar kazandırdığı da öğrenilmiş olacak. Geçen hafta Cumartesi günü 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye ikinci kez devretti. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişine dair detaylar star.com.tr'de.



SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere yapılan Sayısal Loto çekilişleri akşam 21.15'da başlıyor. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgileri ise en geç 21:45'te Sayısal Loto oynayanlar ile paylaşılmaktadır.



Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.Sayısal Loto çekilişini, internet sayfasından canlı olarak izlemek isteyen kişilerin 21.15'de Milli Piyango İdaresi'nin Canlı Çekiliş ekranına girmesi gerekmektedir.



SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI



6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 136

4 bilen kişi sayısı : 6.674

3 bilen kişi sayısı : 126.886



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.610.693,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.399,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.