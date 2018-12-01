Sayısal Loto sonuçları 1 Aralık çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 1 Aralık çekilişi yapıldı mı? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sayısal Loto çekiliş saat kaçta yapılıyor? Kazanan numaralar belli oldu mu? Büyük ikramiye ne kadar? soruların yanıtarı haberimizde. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da Balgat'ta gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Haftada iki kez gerçekleştirdiği çekilişle büyük heyecan yaratan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. Sayısal Loto oyununun geçtiğimiz hafta çekilişinde 6 rakamı da doğru bilen çıkmadı. 917 bin 91 lira 30 kuruşluk ikramiye bugüne devretmişti. Sayısal Loto, tüm dünyada sevilen ve çokça tercih edilen bir şans oyunudur. Sayısal Loto 6/49, ülkemizde 16 Kasım 1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Milli Piyango teşkilatı tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş kişisel bayiler tarafından satışı gerçekleştirilir. Sayısal oyunlar kategorisindeki en çok tutulan oyun Sayısal Loto'dur. Katılımcılarının sayısı yüksektir ve her işlek caddede bir Sayısal bayisi bulmak mümkündür. Sayısal oyunların tümü, sadece yetkili bayiler aracılığıyla oynanabilirler. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Konu ile ilgili gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.

28 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 28 Kasım 2018 çekilişinde 6 rakamı da doğru bilen çıkmadı. 917 bin 91 lira 30 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

28 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 917.091,30 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 88 kişi 4.389,65 TL, 4 bilen 4.583 kişi 63,20 TL, 3 bilen 81.628 kişi ise 10,05 TL ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 5 bilenler 4 bin 89 lira 65'er kuruş, 4 bilenler 63 lira 20'şer kuruş, 3 bilenler 10 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



9, 21, 30, 33, 39, 42

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun bin 169'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.



6 bilen talihlinin kuponunu Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

SAYISAL LOTO HAKKINDA



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..