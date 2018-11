Sayısal Loto sonuçları 10 Kasım MPİ çekilişi 2018 Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 10 Kasım çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? 10 Kasım Sayısal Loto çekilişi kazandıran numalar belli oldu mu? MPİ Sayısal Loto çekilişleri saat kaçta nerede yapılıyor? Milli Piyango çekilişi canlı yayın nasıl izleniyor? sorularına yanıt arayan Milli Piyango seveler için ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Geçtiğimiz günlerde yapılan Sayısal Loto çekilişine göre şanslı numalar 13-17-22-23-28-45 olarak belirlenmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'nun 7 Kasım çekilişinde büyük ikramiye 3.699.826,56 TL olurken 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 85 talihli ise 5.395,80 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Bugün yapılacak olan Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto 1165. hafta çekilişi kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı star.com.tr haber sitesi üzerineden ulaşabileceğiniz gibi Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası mpi.gov.tr üzerinden de tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

10 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere yapılan Sayısal Loto çekilişleri akşam 21.15'da başlıyor. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgileri ise en geç 21:45'te Sayısal Loto oynayanlar ile paylaşılmaktadır.



Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.Sayısal Loto çekilişini, internet sayfasından canlı olarak izlemek isteyen kişilerin 21.15'de Milli Piyango İdaresi'nin Canlı Çekiliş ekranına girmesi gerekmektedir.

SAYISAL LOTO 7 KASIM 2018 SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından düzenlenen çekiliş sonrasında belirlendi. Büyük ikramiyenin isabet ettiği talihli numaralar bu hafta da şans oyununda devirin gerçekleştiğini gösterdi. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto 7 Kasım 2018 sonuçları için dün akşam noter huzurunda çekilişini gerçekleştirdi. 6 şanslı rakamın belirlendiği oyunda bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan kişi çıkmadı.

Kurum 7 Kasım 2018 günü yapılan çekilişte haftanın şanslı rakamlarını belirledi. Yapılan çekilişe göre bu haftanın kazandıran numaraları 13, 17, 22, 23, 28 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 rakamı da doğru bilen çıkmadı. 3. kez devreden oyunda 3 milyon 699 bin 826 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 85 kişi 5 bin 395 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 594 kişi 75 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 88 bin 403 kişi de 11 lira ikramiye almaya hak kazandı.

13 - 17 - 22 - 23 - 28 - 46



6 bilen kişi sayısı : 3.devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.699.826,56 TL



5 bilen kişi sayısı: 85 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.395,80 TL



4 bilen kişi sayısı: 4.594 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,30 TL



3 bilen kişi sayısı: 88.403 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,00 TL



Sayısal Loto en çok çıkan numaralar



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.



Sayısal Loto fiyatı ne kadar?



Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.



Sayısal Loto 6/49 1.5 TL



On Numara 1 TL



Şans Topu 5+1 1 TL



Süper Loto 6/54 2 TL



Sayısal Loto ne zaman çekilir?



Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.



Sayısal Loto ikramiye ödeme merkezleri



Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.



Sayısal Loto nedir?



Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.



Milli Piyango İdaresi'nden Sayısal Loto uyarısı



1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.



2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.



3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.



Bilet ortaklığı mümkün mü?



Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder." Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!



Sayısal Loto hakkında bilinmesi gerekenler



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekilişlerde kolonlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Sayısal Loto için katılım sınırı yoktur. Katılımcılar istedikleri sayıda kolon doldurarak çekilişe katılım sağlayabilirler. Çekiliş kuponu aşırı ısıya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar meydana gelebilir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.



Topların ağırlığı etkiliyor mu?



Sayısal Lotoda bazı sayıların birbirini sevmesinin ve küreden birlikte düşmesinin, belli modellerde belli rakamların gelmesinin nedeni ne? Sayısal Lotoda topların üstüne 1 yazmak ile 49 yazmak arasında kullanılacak boya miktarı açısından bayağı bir fark olması ve bunun yarattığı ağırlık, muhtemel nedenlerden biri… Tartışılan diğer olasılık, topların her hafta sekiz tüpten küreye aynı sırayla düşüp aynı yöne doğru karıştırılmaları… İşletme uzmanı Adam Fawer’ın ‘Olasılıksız’ adlı kitabında, bir bilardo oyuncusunun ıstakanın, topların ve masanın esnekliği, havadaki nem oranı, rüzgâr, topa vuruş açısı ve hızı gibi faktörlerin bilgisine eksiksiz olarak haiz olması halinde masadaki topların konumunun ne olacağını da tam olarak bilebileceğini anlattığını hesaba katarsak, sayısal lotoda kısmen de olsa bir anlam ifade ediyor! Sayısal Lotoda “topların üzerindeki yazı kabartmalarından dolayı çok cüzi de olsa bir ağırlık farkı oluşuyorsa, sonuçlar etkilenebilir!”