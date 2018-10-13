Sayısal Loto sonuçları 13 Ekim çekilişi bilet sorgula MPİ 1157. Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaralar mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekiliş 13 Ekim sonuçları açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim çekilişi ne zaman açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto çekilişini ne zaman yapıyor? Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bu akşam Sayısal Loto'da şanslı rakamlar neler olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. 13 Ekim Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1157. Sayısal Loto çekilişi 13 Ekim Cumartesi akşamı canlı yayında yapılacak. Sayısal Loto'da son çekilişte bir kişi 5.2 milyon liralık ikramiye kazanmıştı. Heyecanla oynanan Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz haftaki son Sayısal Loto 1156. hafta kazandıran numaraları: 3, 12, 30, 41, 43 , 48 olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar Sayısal Loto kazandıran numaraları ile kaç bildiklerini öğrendiler. Büyük ikramiye hayaliyle oynanan Sayısal Loto kuponları ile sonuçların açıklanması bekleniyordu. Fakat Sayısal Loto'da altı bilen çıkmadı ve 833 bin 420 lira ikramiye Cumartesi akşamına devretti. 13 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama işlemine dair tüm detaylar star.com.tr haber sitemizde.

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21:30 itibariyle Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası mpi.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ - 10 EKİM 2018



Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 156’ncı hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 30, 41, 43 ve 48 olarak belirlendi.





BÜYÜK İKRAMİYE HAFTAYA DEVRETTİ



Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156’ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70’er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85’er kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto’da en fazla çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır.

Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,

6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.



Çekilişte ikramiye kazanan talihlilerin, 1 yıl içinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, gelir olarak Milli Piyango İdaresi’ne kayıt edilir.



SAYISAL LOTO HAKKINDA



Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolonun altında bulunan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.



Sayısal Loto için doldurulan her kolona ücret ödenir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. Çekilişte büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki haftaya devreder. Sistem tarafından kabul edilmeyen iptal edilmiş, sahte, barkot ve güvenlik numarası tam olarak okunmayan biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. tarihinde vefat etmiştir.



Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen büyük ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.



Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.



Sayısal Loto'da matematiksel olarak oynanabilir 49'da 6 toplam olasılık kombinasyonu 13.983.816 'dir. Yani 6 bilme şansı yaklaşık 14 milyonda birdir.

SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!



Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.