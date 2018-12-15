Sayısal Loto sonuçları 15 Aralık çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 15 Aralık çekilişi açıklandı mı MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır Sayısal Loto çekilişi büyük ikramiye tutarı ne kadar? 5. Devir gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinde bu hafta talihli isim hangi şehirden çıkacak? Büyük ikramiye hangi bilete denk gelecek? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Aynı zamanda Milli Piyango İdaresi'nce bu akşam düzenlenecek olan Sayısal Loto çekiliş saati, canlı yayın vaktini detaylarda ulaşabilirsiniz. Haftada iki kez geçekleşen Sayısal Loto çekilişinin bu geçtiğimiz çarşamba günü sonuçlarına göre 5. devir gerçekleşti! Merakla beklenen Sayısal Loto 1175. hafta çekilişinin ardından açıklandı. 6 milyon 757 bin 8 TL’lik büyük ikramiye tutarının devrinin gerçekleştiği bu haftada şanslı rakamlar canlı yayın sonrasında açıklandı. Sayısal Loto sonuçları 15 Aralık çekilişi Milli Piyango son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kazandıran numaraları ve çekiliş sonrasında dağıtılan ikramiyeler…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21:45'te belli olacak.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 12 Aralık 2018 sonuçlarına göre 5. devir gerçekleşti! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin 12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 1174. hafta çekilişinin ardından açıklandı. 7 milyon TL’ye yakın ikramiye tutarının devrinin gerçekleştiği haftada şanslı rakamlar canlı yayın sonrasında açıklandı.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak. Kurumun yaptığı canlı yayında tespit edilen talihli numaralar şöyle; 25, 33, 36, 45, 47, 48

Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ’nin resmi internet adresinde yayınlanan çekilişte şanslı rakamların tespit edilmesinin ardından açıklandı. Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre 6 milyon 757 bin 8 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki haftanın çekilişine devretti.









SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.