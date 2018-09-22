Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül çekilişi sorgula mpi.gov.tr Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 22 Eylül çekilişi açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MPİ Sayısal Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek? Sayısal Loto canlı yayın çekilişi saat kaçta? soruların yanıtları araştırılıyor. 22 Eylül Sayısal Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1151. çekiliş ile belli olacak. Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmamış ve 841 bin 447 lira devretmişti. Bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişin kazandıran numalarını bu haberimizde sizler için derleyeceğiz. Sayısal Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 22 Eylül Cumartesi, geçen Çarşamba günü yapılan çekilişten devreden ikramiye miktarı 841 bin 447 lira. Ayrıntılar Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası mpi.gov.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz gibi Star.com.tr haber sitemizden de ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Bugün yani 22 Eylül Cumartesi günü 1151. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

22 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Haftanın numaraları çekildikten sonra 1151. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 150'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 32, 33, 37, 43 ve 48 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira 59 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 150'nci hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 6 bin 814 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 93 kişi 86 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 60 bin 297 kişi 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 1 milyon 372 bin 887 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 880 bin 283 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 492 bin 74 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.





SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık



SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!



Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.