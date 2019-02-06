Sayısal Loto sonuçları 6 Şubat çekilişi açıklandı mı? (MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?)

Sayısal Loto sonuçları 6 Şubat 2019 tarihinde açıklandı. Bilet sorgulama ekranı ise hemen ardından erişime açıldı. MPİ’den yapılan açıklamada Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 190'uncu çekilişi yapıldığı kaydedildi. Sayısal Loto sonuç sorgulama Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği son çekilişin ardından erişime açıldı. Kurumun resmi internet adresi üzerinden de canlı olarak yayınlanan çekilişte belirlenen talihli numaralar şans oyunu tutkunlarına açıklandı. İşte 6 Şubat tarihli Sayısal Loto çekilişlerinde elde edilen veriler ve dağıtılan ikramiye tutarları…



Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre bu haftaki Sayısal Loto çekilişindeki şanslı rakamlar ........ olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto sonuçları bu akşam 21:45'te belli olacak.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 17, 21, 27 ve 41 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 934 bin 728 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 794'er lira 35'er kuruş; 4 bilen 8 bin 823 kişi 57 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 427 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.



İkramiye kazanan kuponun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 6 milyon 536 bin 321 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 669 bin 119 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 932 bin 472 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.