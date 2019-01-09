Sayısal Loto sonuçları 9 Ocak çekiliş açıklandı mı Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 9 Ocak çekiliş açıklandı mı? Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi kazandıran numalar neler? 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Sayısal Loto çekilişi haftanın kazanan numarası belli oldu mu? MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Milli Piyango İdaresi'nce her Cumartesi ve her Çarşamba akşamı düzenlenen Sayısal Loto bugün 1182. hafta çekilişi gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan il ve ilçe Gaziantep ve Şahinbey'den çıktı. Kazandıran numalar ise sırasıyla 02, 20, 29, 38, 46, 47 olarak belirlendi. Tam 1191 kişi 5 bildi ve kişi başı 382 lira 15 kuruş kazanarak tarihe geçti. Sayısal Loto 9 Ocak çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz üzerinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve detaylar haberimizde. 9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanacak. İşte 9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı..

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ)'ince düzenlenen Sayısal Loto çekiş sonuçları her hafta Cumartesi ve Çarşamba akşamı saat 21.30’dan sonra duyurulur.

Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2019 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 5 OCAK 2019 CUMARTESİ

5 Ocak Sayısal Loto sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buldu! 5 Ocak tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto oyununun 1181. çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 20, 29, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler heyecanla Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu ve çekiliş sonucu belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1181’inci hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?



Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir.

18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?



Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.



SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?



Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;



On Numara - Pazartesi günleri

Şans Topu, Sayısal Loto - Çarşamba günleri

Süper Loto - Perşembe günleri

Sayısal Loto - Cumartesi günleri