Süper Loto 18 Nisan Perşembe sonuçları açıklandı mı? 18 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Süper Loto 18 Nisan Perşembe sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca vatandaş heyecanla bu sonuçları bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günü çekiliyor. Şans oyunu severlerin en çok oynadığı şans oyunlarının başında yer alan Süper Loto sonuçlarında heyecan yaşanıyor. 18 Nisan MPİ sonuçlarının ne olacağı hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta,Süper Loto'nun 599. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 14, 17 ve 51 olarak açıklanmıştı. Bu haftanın Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, Süper Loto 18 Nisan sonuçları…

İŞTE SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 NİSAN 2019-TIKLA ÖĞREN

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 NİSAN 2019

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Sonuçlar açıklandıktan sonra aşağıdaki panel aracılığı ile MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO 11 NİSAN SONUÇLARI

Süper Loto'nun 599. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 14, 17 ve 51 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 599'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 769'ar lira, 4 bilen 3 bin 461 kişi 199'ar lira, 3 bilen 78 bin 56 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 488 bin 870 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 752 bin 132 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 642 lira kamuya aktarıldı.

4 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

07 - 15 - 22 - 37 - 38 - 45

6 bilen kişi sayısı : 4. devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.377.618,64 TL

5 bilen kişi sayısı : 110 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.295,90 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.191 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 151,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 77.752 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,70 TL

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Süper Loto her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli olur. Çekiliş saat 21.15'de noter huzurunda yapılır.

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL

SÜPER LOTO BİLETİNİZE DİKKAT EDİN

Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

BİLET ÜZERİNİN İMZALANMASININ HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI VAR MIDIR?

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.

SÜPER LOTO'DA BİLET ORTAKLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.” Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler.