Süper Loto sonuçları 20 Aralık çekilişi MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Süper Loto sonuçları 20 Aralık çekilişi açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto çekilişi 583. hafta kazandıran şanslı numaralar hangileri? Büyük ikramiye tutarı ne kadar? Talihli hangi şehirden çıktı? gibi bir çok sorunun yanıtı yine araştırılan konular arasında yerini alıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto oyununda bugün 583’üncü hafta çekilişi gerçekleştirildi. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan, 1 milyon 438 bin 89 lira 64 kuruş 20 Aralık'a devretti. Devreden şanslı numaralar 27 37 39 45 47 51 olarak açıklanmıştı. Bu haftaki Süper Loto çekiliş sonuçları ise Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası mpi.gov.tr üzerinden ulaşabilieceğiniz gibi yeni gelişmelere bu haberimiz üzerinden de takip edebilirsiniz. Süper Loto çekiliş sonuçları kazandıran numalar son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 20 Aralık tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi.







GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - DEVREDEN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto 13 Aralık 2018: Süper Loto sonuçları, birinci devri gördü. Devreden ikramiye tutarı 1 milyon 438 bin lira olarak açıklandı. Devreden şanslı numaralar 27 37 39 45 47 51 olarak açıklandı.

582. hafta Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 40 kişi 11 bin 186 lira 25 kuruş, 4 bilen 2 bin 966 kişi 161 lira 80 kuruş, 3 bilen 57 bin 263 kişi 14 lira 50 kuruş kazandı.



SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenlenen Süper Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;



3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Süper Loto çekilişinde bu hafta olduğu gibi 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye tutarı bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekiliş sonucunda ikramiye almak için hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Bu ikramiyeler, Milli Piyango İdaresine gelir olarak kayıt edilir. Milli Piyango İdaresi şubeleri ya da loto bayileri tarafından verilecek ikramiyelerin tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.







SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü düzenlenir. Çekiliş kuponu 6 kolondan oluşur. Kolonda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her kolondan 6 sayı seçilerek işaretlenir. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Kolonlarda işaretleme yapılırken kırmızı kalem kullanılmamalı ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır.

Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Çekiliş için oynana kupon arkasına ad ve soyad yazılarak imza atılması gerekir. Yapılacak olan bu basit işlem, ikramiye kazanılması durumunda ispat niteliği taşıyacaktır.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar;

1, 12, 13, 17, 31, 35, 45 ve 47’dir.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez