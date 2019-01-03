Süper Loto sonuçları 3 Ocak çekilişi MPİ bilet sorgula Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu kazandıran numaralar mpi.gov.tr

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Süper Loto 3 Ocak çekiliş sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı mı? Süper Loto sonuçları 3 Ocak çekilişi kazandıran numalar neler? MPİ Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır? Çekiliş ne zaman saat kaçta yapılıyor? soruların yanıtları Milli Piyango severler tarafından araştırılıyor. Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. 585. Hafta çekilişini gerçekleştirecek olan Süper Loto'da geçen hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi. Kurumun internet sitesinden alınan bilgiye göre bu hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 numarayı da doğru tahmin eden çıkmadı, 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş haftaya devretti. 3 Ocak Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamı çekilen Süper Loto'da 3 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 4.551.210,02 TL ulaştı. Süper Loto'da bugün gerçekleşecek işlemlerin ardından büyük ikramiyenin 5 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Süper Loto 3 Ocak sonuçları Milli Piyango çekilişi son dakika haberler ve yeni detaylar star.com.tr'de.

Süper Loto çekilişinde 3 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 4,5 milyon TL'ye ulaştı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. kez devretti.





Süper Loto çekilişinde 5 bilen 61 kişi 8.026,40 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 3.603 kişi 145,95 TL'lik ikramiye aldı. Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşecek işlemlerin ardından 5 milyon TL'yi aşacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?



Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren çekilecek. Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 584'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.



Kurumun internet sitesinden alınan bilgiye göre bu hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 numarayı da doğru tahmin eden çıkmadı, 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 8 bin 26 lira 40 kuruş, 4 bilen 145 lira 95 kuruş, 3 bilen de 13 lira 65 kuruş ikramiye alacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez