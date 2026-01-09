Bu yıl 12'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde Saygı Ödülü'ne layık görülen Hasan Aycın, video mesajında şunları kaydetti:

Üstad'ın sesi bize kendimizi buldurdu.

Üstad çok yüksek bir sesle çarptı beni.

Onun sesi bize kendimizi bulduran bir ses oldu.

Ondan başka bize yol gösteren ses yoktu.

Bize bir istikamet verdi.

Bize güvenli bir liman oldu.

BİR ÇİZERDEN DAHA FAZLASI: HASAN AYCIN'IN HAYATI VE SANAT SERÜVENİ

1966 yılında ilkokulu köyünde tamamlayan Hasan Aycın, eğitimine Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nda devam etti ve buradan 1974'te mezun oldu. Yükseköğrenimini 1980 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlayan Aycın, öğrencilik yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdürdü.

GRAFİKERLİKTEN ATÖLYEYE

1975-1982 yılları arasında Bursa'daki Merinos Fabrikası'nda grafiker olarak çalışan Aycın, bir dönem Balıkesir'de pazarcılıkla da meşgul oldu. Askerliğini 1983'te Menemen'de kısa dönem olarak tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'da serbest grafikerliğe başlayan Aycın, Kayıtlar dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Günümüzde ise çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürüyor.

AYCIN'IN İLK ÇİZGİSİ

Hasan Aycın'ın ilk çizgisi 3 Şubat 1978'de Yenidevir gazetesinde yayımlandı. Zaman içinde Millî Gazete ve Zaman gazeteleri başta olmak üzere birçok yayın organında eserleri yer aldı.

Yönelişler'den Mavera'ya, Birdirbir'den Mostar'a uzanan geniş bir dergi yelpazesinde çizgileriyle okurla buluşan Aycın, halen Hece, Hece Öykü, İtibar, Kur'ani Hayat, Muhit, Tohum ve Yedi İklim dergileri ile Yeni Şafak gazetesinde çizmeye devam ediyor.

ÇİZGİLERLE OLUŞAN BİR KÜLLİYAT

Aycın, yıllar içinde kendine has estetiğini yansıtan çok sayıda çizgi albümüne imza attı. Bocurgat ile başlayan bu serüven, Urve'ye kadar uzanan geniş bir külliyat oluşturdu. Albümlerinde metafizik, insan, zaman ve hakikat temalarını öne çıkardı.

ROMAN, ANI VE SÖYLEŞİ ÇALIŞMALARI

Sadece çizer kimliğiyle değil, aynı zamanda romanlarıyla da dikkat çeken Hasan Aycın; Esrârnâme, Sahipkıran, Bin Hüseyin ve Mekke'yi Sarsan Ses gibi eserleriyle edebiyat dünyasında da yer edindi.

Tüm bunların yanında Aycın, çocuk edebiyatına da katkı sağlayarak Keloğlan serisiyle genç okurlarla da buluşmayı ihmal etmedi. Ayrıca Yunus Emre'nin Divan'ını yayına hazırlayarak klasik edebiyata da önemli bir hizmet sundu.

