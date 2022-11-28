2022 Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü sahibi Ayşegül Genç: Yeni başlangıç için bir ödül

Necip Fazıl Hikâye Roman Ödülü bu yıl Ayşegül Genç'e layık görüldü. M. Fatih Andı, Turan Karataş, Hicabi Kırlangıç, Necip Tosun ve Ahmet Murat Özel'den oluşan Necip Fazıl Jüri Heyeti, gerekçeli kararını açıklarken, Ayşegül Genç'in eserlerindeki derinlikli anlatım ve ikna edici dile dikkat çekti. Akşam Gazetesi'nden Bedir Acar, yenilenleri, kaybedenleri, kenarda kalanları eserlerine nakşeden, eserleriyle Türk Edebiyatı'na özgün katkılar sunan Ayşegül Genç ile Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'nü ve Necip Fazıl'ın edebiyat evrenindeki izlerini konuştu.

■ Necip Fazıl'ın edebiyat hafızanızda etkileri nedir?

İlkokulda ismini duyduğum, ortaokulda şiirlerine çarpıldığım ve lisede tanımaya çalıştığım bir isimdir Necip Fazıl. Sonrasında edebi metinlerinden ve düşünce kitaplarından haberim oldu. Sakarya şiirini on iki yaşlarımdaydım sanırım bir derginin arka kapağında gördüm.

Çok beğendiğim için duvara astım ve gelip gidip okudum. Sonunda ezberlediğimi fark ettim. O şiirde edebi sanatların pek çok örneği vardı ve ben hepsini taklit ederek yeni şiirler yazmaya çalıştım. Çünkü insanın içini durdurmayan mısraları vardı onun.

■ Necip Fazıl'ın çilesi ve davası hakkında neler söylersiniz?

Cesur, kimseye 'Eyvallah'ı olmayan, konferans için gittiği şehirlerde kahraman gibi karşılanan biridir Necip Fazıl. Yaşadığı dönemin gençleri, onun anlattıklarında kendilerini bulur ve onun yaptığı eleştirilerde aslında kendi söylemek istediklerini görürler. Bu yönü ile kendi döneminin –hatta bugünün de- gençlerini ardından sürükleyebilecek potansiyele sahip biridir. Adeta gençlere medeni cesaret dersi vermiştir. Şiirleri ile "ben" diyebilmeyi konferansları ile "biz" diyebilmeyi öğretmiştir. Tavizsiz ve mağrur bir yaşam sürmüştür.

■ Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Necip Fazıl bizim geçmişimizdir. Verdiği tepkilerden, karşı çıktığı fikirlerden, hitap ettiği insanlardan, siyasi duruşundan, yazdığı şiirlerden, iç dünyasından günümüze uzanan bir yol var. O yolun bir ödülle ışıklandırılması ardımıza dönüp baktığımızda orada olup biteni görmemiz ve ders çıkarmamız açısından bir vesiledir. Bu yönü ile çok kıymetli buluyorum.

■ Ödülün size tevdi edilmesi hakkında neler söylersiniz?

Çok mutluyum. Takdir edilmek, kelimeler ile sessiz sedasız yürürken yalnız olmadığınızı hissetmek çok güzel. Bir sonuç ödüllendiriliyor gibi görünse de aslında yeni bir başlangıç noktası da işaret ediliyor. Bu çok kıymetli bir yazar için.

PORTRE

Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Öykü ve yazıları Genç, Hece, İtibar, Dergâh, Aşkar, Cins, Okur, Muhit gibi dergilerde yayımlandı. Kuğu Boynu romanı ile 2016 yılında ESKADER yılın romanı ödülüne layık görüldü. Kalbin Arka Odası romanı ise 2020'de TYB Yılın Romanı Ödülü'nü aldı.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI:

■ Metropol Bedevisi / Genç Kitaplığı / 2010

■ Ölü Serçe Dönemeci / Okur Kitaplığı / 2013

■ Çile Kırgını / Okur Kitaplığı / 2014

■ Dünyayı Kurtaran Kız / 2014

■ Kuğu Boynu / İz Yayıncılık / 2016

■ İç Bir Şey / İz Yayıncılık / 2017

■ Ceylan Uykusu/İz Yayıncılık/2019

■ Kalbin Arka Odası/Muhitkitap/2020 Portre

■ Dünya Atı/Muhitkitap/2022