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Necip Fazıl Ödülleri

''2022 Necip Fazıl Ödülleri'' tören alanından ilk görüntüler

Milli iradenin sesi Star Gazetesi'nin Üstad Necip Fazıl'ın mirasını yaşatmak için düzenlediği '2022 Necip Fazıl Ödülleri' tören alanından ilk görüntüler geldi.

Star Gazetesi2 Aralık 2022 Cuma 17:39 - Güncelleme:
''2022 Necip Fazıl Ödülleri'' tören alanından ilk görüntüler
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Türk basının öncülerinden Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "2022 Necip Fazıl Ödülleri", saat 19.00'da 24 TV canlı yayınında sahiplerini buluyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Yük kimin omuzunda?" sloganıyla düzenlenen "2022 Necip Fazıl Ödülleri" tören alanından ilk görüntüler gelmeye başladı.

Üstadın mirasını yaşatmak için düzenlenen ödül töreninde, katılımcıları karışılmak için alandan özenli hazırlıklar yapıldı.

Star Gazetesi Ekibi olarak alanda bulunan arkadaşlarımız Gülsüm Sena Demir ve Mert Dönmez ilk görüntüleri paylaştı.

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