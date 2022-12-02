Türk basının öncülerinden Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "2022 Necip Fazıl Ödülleri", saat 19.00'da 24 TV canlı yayınında sahiplerini buluyor.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Yük kimin omuzunda?" sloganıyla düzenlenen "2022 Necip Fazıl Ödülleri" tören alanından ilk görüntüler gelmeye başladı.
Üstadın mirasını yaşatmak için düzenlenen ödül töreninde, katılımcıları karışılmak için alandan özenli hazırlıklar yapıldı.
Star Gazetesi Ekibi olarak alanda bulunan arkadaşlarımız Gülsüm Sena Demir ve Mert Dönmez ilk görüntüleri paylaştı.