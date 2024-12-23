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Necip Fazıl Ödülleri

2024 Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Furkan Çalışkan: Necip Fazıl bir edebiyat eylemidir

2024 Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Furkan Çalışkan, 'Necip Fazıl, edebiyat eylemi demektir benim için. Şiir ve nesri ile bir dünya inşa ederken edebiyatın dönüştürücü kuvvetini bu ülkenin geleceğini etkileyecek şekilde kullanmak konusunda ömrü boyunca büyük bir dirayet göstermiştir.' dedi.

23 Aralık 2024 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
2024 Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Furkan Çalışkan: Necip Fazıl bir edebiyat eylemidir
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Akşam Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar, şiiriyle modern hayatın ve şehrin karmaşık doğasına eşlik eden duyarlılığı; yine şiir üzerine yazıları ve şiir yayıncılığına verdiği emek nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülen Furkan Çalışkan ile Üstadın fikir çilesini konuştu.

NECİP FAZIL İSMİ SİZİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Necip Fazıl, edebiyat eylemi demektir benim için. Şiir ve nesri ile bir dünya inşa ederken aynı zamanda bunun toplumsal ilgilerini güçlü kurmuş, edebiyatın dönüştürücü kuvvetini bu ülkenin geleceğini etkileyecek şekilde kullanmak konusunda ömrü boyunca büyük bir dirayet göstermiştir. Eylem, etki ve tavır; benim dünyama Necip Fazıl örneklemesi ile giren kavramlar.

NECİP FAZIL'I ÖZEL YAPAN ÖZELLİKLERİ NELERDİR SİZCE?

Hayatını yapıtına, yapıtını hayatına dönüştüren bir büyük şair Necip Fazıl... Hal böyle iken Türkiye'nin ruhunu, edebiyatın hayata ve topluma değdiği bütün noktalarda somut bir nesne gibi bilhassa döneminin gençlerine bir yol haritası olarak bırakabilmiştir. Tarihi ve coğrafyayı, insanı ve ruhunu, dünyayı ve ötesini, poetik düşünme biçimine eylem ve tavrını da ekleyerek bir davanın mimari yapı öğeleri olarak tayin etmiştir. Yaşamak ve yazmak; direnmek ve inanmak, bir büyük çile.

EDEBİYATÇILAR VE FİKİR İNSANLARI ADINA VERİLEN ÖDÜLLERİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Önemli edebiyatçılarımızın adıyla verilen ödüllerin en kıymetli yanı, her gelen yeni nesle onları tanıtma, öncekilere ise hatırlatmaktır. Bu açından baktığımızda Necip Fazıl adına bir ödül tertip edilerek yıllardır istikrarla sürdürülmesi, değerli şairimizin kendi zamanının ötesine onu taşıyan eserlerine verilmiş bir selam, o yolu kısaltmaya bir katkıdır.

ÖDÜLÜN SİZE TEVDİ EDİLMESİ HAKKINDA NELER SÖYLERSİNİZ?

Onur duydum. Çocukken evimizde bulunan, çerçeveli siyah beyaz bir fotoğrafını hatırladım. Önünde durur, uzun uzun seyrederdim. O günlere gittim. Hissiyatım bu şekilde. Öte yandan "ödül almak" dünyamda olan, umduğum ve hayal ettiğim bir olgu değil. Edebiyatın uzun yolunda yürümenin tüm benliğimi doldurduğunu, meşgul ettiğini düşündüm hep. Kafamı kaldırmadım oradan. Başka bir açıdan ise Necip Fazıl Kısakürek gibi bir isimle aramda zarif bir bağ oluşması ve ödül vesilesi ile de şiirimizin geçmiş ve geleceğinin konuşmaya değer bir hayatiyet taşıdığının her yıl hatırlandığı bir güne dahil olmak beni mutlu etti.

2024 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
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