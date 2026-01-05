Modern Arap sanatının biçimsel ve düşünsel temellerini attığı eserlerinde savaş, sürgün ve hafıza temalarını derin bir etik duyarlılıkla ele alan Iraklı ressam Dia Al-Azzawi bu yılki Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü. AKŞAM Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar, bulunduğu coğrafyada yaşananları gelecek kuşaklara bir 'hafıza' olarak aktarmanın peşindeki Al-Azzawi ile Müslüman sanatçıların durumunu, bölgesel gelişmeleri ve Türkiye'nin konumunu konuştu.

Türkiye'nin en büyük şairlerine adanan en prestijli ödüllerden biri olan Necip Fazıl Ödülü'nü almak size nasıl hissettirdi?

Bu benim için oldukça hoş bir sürpriz oldu. Necip Fazıl, Türkiye'nin ilgi çekici kültürel portresini derinden yansıtmış önemli bir isimdi.

Iraklı bir sanatçı olarak, resimlerinizde öne çıkarmak istediğiniz mesajlar ve temalar nelerdir? Sizce Irak'ın ve bölgenin kültürel hafızasını sanat aracılığıyla gelecek nesillere aktarmak mümkün mü?

Bir sanatçı olarak, ülkemin çağlar boyunca sunduğu katkılarla şekillenen zengin ve çok katmanlı tarihini yansıtmak gibi temel bir görev taşıyorum. Aynı zamanda hissettiklerimi, içinde bulunduğum siyasi ve toplumsal gerçeklikleri küresel gelişmelerin etkisiyle sürekli değişen bu zorlukları dürüstçe ifade etmeye çalışarak gelecek nesillere ilham verebilmeyi amaçlıyorum.

İsrail'in Gazze'de ve tüm Filistin'de sürdürdüğü vahşet ve soykırıma karşı uluslararası toplumların sessizliğini (ve hatta bazı ülkelerin desteğini) nasıl yorumluyorsunuz?

Gazze konusunda sergilenen uluslararası sessizlik, insanlığın yıllarca utançla anacağı büyük bir yüz karasıdır. Batılı ülkelerin ve Amerika'nın bilinçli sessizliği, insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunduklarını iddia eden söylemlerinin inkârı niteliğindedir. Bu ülkeler, geçmişte Filistinlilerin Yahudilere dinî sebeplerle düşman olmadığını ve zulmün faili sayılmadığını çok iyi bilmektedir. Ancak bugün Filistinliler, bu toplumların tarih boyunca Yahudilere karşı beslediği düşmanlığın ve işledikleri günahların bedelini kendi kanlarıyla ödemektedir.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin zihninizde ve kalbinizde nasıl bir yere sahip?

Türkiye, sadece coğrafi yakınlığıyla değil; köklü kültürel ve toplumsal bağlarıyla, ayrıca gelişmiş ekonomisinin sağladığı önemli ticari ilişkiler sayesinde Irak için özel bir konuma sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Türkiye'de ve uluslararası arenada yaşanan siyasi ve toplumsal değişimlerle başa çıkma konusunda olağanüstü bir yetenek göstermiş, tecrübeli bir liderdir.

Sizce, seslerini küresel ölçekte duyurmaya çalışan Müslüman sanatçılar için başlıca avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?

Müslüman sanatçılar çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Kendi toplumlarında sanatın hâlâ bir kültürel ihtiyaç değil de bir lüks olarak görülmesi önemli bir engeldir. Dış dünyada ise sanat piyasasının belirli güçler tarafından kontrol ediliyor olması ikinci büyük zorluktur. Öte yandan olumlu bir gelişme olarak, İslam dünyasının farklı bölgelerinden sanatçıların eserlerinin artık dünya çapında köklü müzelerde yer almaya başladığını görmek umut vericidir.