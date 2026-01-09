İnternette tesadüfen karşıma çıkan o şarkıyı, Emel Sayın'ın billur sesinden dinlerken, tam karşımda yükselen cam plazanın pencerelerine yansıyan günbatımı renkleri, bir akkor gibi yanıp tutuşuyor. Güneşin usulca vedasıyla birlikte gökyüzü erirken, bu göz kamaştırıcı manzaraya içli bir şarkı eşlik ediyor:

Akşamı getiren sesleri dinle,

Dinle de gönlümü alıver gitsin.

Saçlarımdan tutup kor gözlerinle,

Yaşlı gözlerime dalıver gitsin.

Güneşle köye in, beni bırak da,

Küçüle küçüle kaybol ırakta.

Bu yolu dönerken arkana bak da,

Köşede bir lahza kalıver gitsin.

Ümidim yılların seline düştü,

Saçının en titrek teline düştü,

Kuru yaprak gibi eline düştü,

İstersen rüzgâra salıver gitsin.

Şairler sultanı Necip Fazıl'ın "Ayrılık Vakti" adlı bu muhteşem şiiri, Ankara Radyosu ses sanatkârı ve bestekâr Hüseyin Gökmen'in (1929-1982) nihavent makamında bestelediği zarif bir musikiye bürünmüş. Akşamın hüznünü çağıran, insanın içini yakan bu eser, aşk halinin, gönül çilesinin hüzünlü zarafetiyle süslenmiş.

Şarkıyı Emel Sayın'dan Neşe Karaböcek'e, Nesrin Sipahi'den Erol Küçükyalçın'a kadar müziğin kudretli sesleri yorumlamış.

Hepsini dinledim.

Emel Sayın, Erol Küçükyalçın ve Nesrin Sipahi'nin yorumları, klasik üslubun asaletiyle dopdolu.

Neşe Karaböcek ise o kendine has sesiyle şarkıya bambaşka bir ruh katıyor — nağmeleriyle, sanki kalbindeki bir yangını anlatıyor.

Hangisini daha çok sevdim?

Doğrusu hepsi birbirinden kıymetli isimler, fakat Neşe Karaböcek'in yorumladığı halinin bir de klibi var. TRT arşivlerinde saklı o görüntülerde, sanatçının icrasında ve edasında öyle bir derinlik var ki, belki de o yüzden onun sesinden defalarca dinledim.

Ama Emel Sayın'ın ipek gibi sesi, Nesrin Sipahi'nin zarif vurguları, Erol Küçükyalçın'ın duygulu yorumu... Hiç birine 'hayır' diyemem.

Eğer daha önce hiç denk gelmediyseniz... En güzeli, hepsini dinleyip kendi kalbinizin kararını vermenizdir.

Çünkü her biri, aynı ayrılığın başka bir kokusunu, başka bir rayihasını bırakır gönlünüzde.

Bu arada, zamanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı adına Mehmet Gün tarafından hazırlanmış "Bestelenen Şiirleriyle Necip Fazıl Kısakürek" adını taşıyan bir albüm yayınlandığını da hatırlatalım.

Az sayıda eser vermiş bir bestekâr olan merhum Hüseyin Gökmen'in çok az icra edilen Akşamı Getiren Sesleri Dinle şarkısı da söz konusu CD çalışmasında kayıt altına alınmıştır.

Sonrasında, "Bir mısrai bir millete şeref vermeye yetecek büyük şairin, Üstad'ın, başka sanatçılar tarafından bestelenip okunmuş şiirleri de var elbet.

Türk Müziği'nin son büyük ustalarından Mesut Cemil'le arkadaşlığı olan Necip Fazıl'ın Türk musikisine nasıl baktığını merak edenler, onun, 1939'da kaleme aldığı 'Kör ve Musiki' başlıklı yazısını okuyabilirler.