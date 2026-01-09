İSTANBUL 8°C / 6°C
Necip Fazıl Ödülleri

Ayşe Sevim'den Üstad'a saygı: Necip Fazıl benim gençliğim demek

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 12'ncisini düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri'nde Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görülen Ayşe Sevim, 'Necip Fazıl benim gençliğim demek' ifadeleriyle duygulandırdı.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 20:34
Ayşe Sevim'den Üstad'a saygı: Necip Fazıl benim gençliğim demek
Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 12'ncisini düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen isimlere plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

"NECİP FAZIL BENİM GENÇLİĞİM DEMEK"

Ayşe Sevim, zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye kadar uzanan farklı türleri zekice kurgulaması, okurlara zengin hayal dünyasının kapılarını aralaması, çocuklar ve gençler için yazdığı eserlerde gelenekle olan bağlara güçlü vurgu yapması nedeniyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü.

Programdaki konuşmasında anlamlı ifadeler kullanan Ayşe Sevim, "Zaman ne zaman çok mükemmeldi, efendimizden sonra? Biz yazarlar olarak, ben 1920 yılında dünyaya gelmediysem ve şuanda dünyaya geldiysem şuan ki zorlukla savaşabilecek mühim bir ismim, sizler de öyle. Necip Fazıl'ın yüzündeki kırışıklıkları toprağa benzetiyorum. Biz de o topraklardan gelen yazarlarız." dedi.

