"Necip Fazıl benim gençliğim demek"

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 12'ncisini düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen isimlere plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim



Zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye kadar uzanan farklı türleri zekice kurgulaması, okurlara zengin hayal dünyasının kapılarını aralaması, çocuklar ve gençler için yazdığı eserlerde gelenekle olan bağlara güçlü... pic.twitter.com/xbkzW5JaDQ — Necip Fazıl Ödülleri (@nfodulleri) January 9, 2026

"NECİP FAZIL BENİM GENÇLİĞİM DEMEK"

Ayşe Sevim, zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye kadar uzanan farklı türleri zekice kurgulaması, okurlara zengin hayal dünyasının kapılarını aralaması, çocuklar ve gençler için yazdığı eserlerde gelenekle olan bağlara güçlü vurgu yapması nedeniyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü.

#CANLI Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü Sahibi Ayşe Sevim: Zaman ne zaman çok mükemmeldi, efendimizden sonra? Biz yazarlar olarak, ben 1920 yılında dünyaya gelmediysem ve şuanda dünyaya geldiysem şuan ki zorlukla savaşabilecek mühim bir ismim, sizler de öyle#NecipFazılÖdülleri... pic.twitter.com/VSLRAf9glP — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 9, 2026

Programdaki konuşmasında anlamlı ifadeler kullanan Ayşe Sevim, "Zaman ne zaman çok mükemmeldi, efendimizden sonra? Biz yazarlar olarak, ben 1920 yılında dünyaya gelmediysem ve şuanda dünyaya geldiysem şuan ki zorlukla savaşabilecek mühim bir ismim, sizler de öyle. Necip Fazıl'ın yüzündeki kırışıklıkları toprağa benzetiyorum. Biz de o topraklardan gelen yazarlarız." dedi.

